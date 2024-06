Britskí konzervatívci stiahli podporu kandidátom pre stávky na voľby

Londýn 25. júna (TASR) - Britská Konzervatívna strana stiahla podporu dvom svojim kandidátom na poslancov, ktorých vyšetrujú v súvislosti s údajnými stávkami na termín konania blížiacich sa parlamentných volieb. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Craig Williams aj Laura Sandersová sú obvinení, že zneužili utajované informácie o termíne volieb na stávkovanie. Do škandálu je zapletený aj šéf volebnej kampane strany Tony Lee, manžel Saundersovej. Minulý týždeň v tej istej veci zatkli ochrankára premiéra Sunaka. Podľa Komisie pre hazardné hry si na termín volieb údajne stavilo ďalších päť policajtov.



Britské stávkové kancelárie povoľujú stávkovanie na politiku, ale uzatváranie stávok so zneužitím dôverných informácií je trestný čin. Sunak k obvineniam svojich straníkov uviedol, že je "neuveriteľne nahnevaný". Opozičná Labouristická strana vyzvala Sunaka, aby zverejnil počet a mená konzervatívcov zapletených do škandálu.