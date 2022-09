Britskí konzervatívci ukončili hlasovanie o novom lídrovi

Londýn 2. septembra (TASR) - Členovia britskej Konzervatívnej strany v piatok ukončili hlasovanie o novom lídrovi strany. Doterajšieho predsedu Borisa Johnsona nahradí na čele strany aj na poste britského premiéra. Meno víťaza oznámia v pondelok. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



O post nového lídra konzervatívcov sa uchádzali ministerka zahraničných vecí Liz Trussová a exminister financií Rishi Sunak. Výsledok má byť známy v pondelok o 12.30 h (13.30 h SELČ). Nového premiéra alebo premiérku v utorok oficiálne vymenuje do funkcie britská kráľovná Alžbeta II.



Johnson, ktorý je premiérom od leta 2019, vo funkcii zotrvá, až kým jeho nástupca neprevezme vládu.



Jasnou favoritkou je Trussová, píše BBC s odvolaním sa na prieskum medzi konzervatívcami. V prípade víťazstva sľubuje daňové úľavy za niekoľko miliárd libier a schválenie núdzového rozpočtu. Sunak prisľúbil znížiť dane z pridanej hodnoty za účty za energie na jeden rok.



Johnson 7. júla oznámil rezignáciu po sérii škandálov a demisií vládnych činiteľov. Následne sa začal proces výberu jeho nástupcu, do ktorého sa prihlásilo osem kandidátov. Do posledného, rozhodujúceho kola hlasovania, postúpili Sunak a Trussová.