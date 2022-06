Britskí konzervatívci utrpeli v doplňujúcich voľbách dve porážky

Londýn 24. júna (TASR) - Vládnuci konzervatívci britského premiéra Borisa Johnsona utrpeli v doplňujúcich parlamentných voľbách dve zdrvujúce porážky, a to aj vo volebnom obvode na juhozápade Anglicka, ktorý bol v rukách toryov už viac ako sto rokov.



Ako informovala agentúra AFP, toryovia prišli o poslanecké kreslo v Tivertone a Honitone, kde konzervatívci vyhrávali v každých parlamentných voľbách od roku 1880. Tentoraz tam zvíťazil kandidát centristických liberálnych demokratov.



Hlavná opozičná Labouristická strana zasa získala späť volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku.



Voľby sa konali vo štvrtok, a to v dôsledku odstúpenia bývalých poslancov za Konzervatívnu stranu, ktorí v posledných mesiacoch upadli do nemilosti.



Hlasovanie vo Wakefielde bolo nutné pre odstúpenie Imrana Khana, ktorý bol odsúdený na 18 mesiacov väzenia za sexuálny útok na tínedžera.



V Tivertone a Honitone sa voľby pre kauzu 65-ročného Neila Parisha, ktorý sa odstúpil po tom, ako sa priznal, že počas parlamentnej schôdze sledoval v mobile porno.



Johnson, ktorý je momentálne v Rwande na summite britského Spoločenstva národov, vylúčil, že by v prípade prehry konzervatívnych kandidátov odstúpil.



Obaja novozvolení poslanci v prejavoch, v ktorých oslavovali svoje víťazstvo, však uviedli, že Británia stratila dôveru v Borisa Johnsona a vyzvali ho, aby odstúpil.



Líder opozície Keir Starmer, ktorý má ambíciu nahradiť Johnsona na poste premiéra po parlamentných voľbách v roku 2024, vyhlásil, že Wakefield "by mohol byť miestom zrodu budúcej labouristickej vlády".



"Tento výsledok je jasným rozsudkom nad Konzervatívnou stranou, ktorej došla energia a nápady," uviedol.



Líder liberálnych demokratov Ed Davey označil víťazstvo kandidáta svojej strany za ohromujúce, ktoré sa "zapíše do politickej histórie".



Podľa neho je to "budíček pre všetkých poslancov za Konzervatívnu stranu, ktorí podporujú Borisa Johnsona". Vyhlásil, že obyvatelia Tivertonu a Honitonu hovorili za celú krajinu, pretože "verejnosť už má dosť lží a porušovania zákonov" zo strany Borisa Johnsona. "Je načase, aby poslanci za toryov konečne urobili správnu vec a poslali ho preč".



Boris Johnson strávil posledné mesiace bojom o prežitie po sérii kontroverzií vrátane kauzy Partygate, ktorá poškodila jeho legitimitu ako lídra strany.