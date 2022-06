Britskí labouristi kritizovali vyslovenie dôvery premiérovi Johnsonovi

Londýn 7. júna (TASR) - "Rozdelení" britskí konzervatívci v hlasovaní o dôvere podporili vládu premiéra Borisa Johnsona a "ignorovali britskú verejnosť", uviedol v pondelok v reakcii na hlasovanie líder opozičných labouristov Keir Starmer. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Na sociálnej sieti Twitter Starmer napísal, že Johnson "nemá žiaden plán na riešenie problémov, ktorým čelíte".



Tieňový minister zahraničných vecí z Labouristickej strany David Lammy reagoval, že Konzervatívna strana stratila dôveru v tohto premiéra a preto by mal odstúpiť. Johnson podľa neho "krváca po celom Westminsteri," citovala stanica Sky News.



Agentúra AFP konštatuje, že Johnson prežil hlasovanie o dôvere len tesne a rozsah rebélie proti nemu necháva jeho budúcnosť naďalej na pochybách. BBC spresňuje, že Johnson získal podporu 58,8 percenta poslancov Konzervatívnej strany, kým 41,2 percenta ich bolo proti súčasnému vedeniu.



"Je to ako bombardér B-52, ktorý stratil svoj motor. Stále letí, avšak iba jediným smerom, a to dolu k zemi," podotkol Lammy. "Tam je dnes večer aj Boris Johnson. Kráča zranený a krváca po celom Westminsteri," dodal.



Líder britskej politickej strany Liberálni demokrati Ed Davey v reakcii na Johnsonovo víťazstvo uviedol, že "konzervatívni poslanci sú teraz plne zodpovední za správanie premiéra", keď tesne zahlasovali za zotrvanie "porušovateľa zákona a klamára".



"Je jasné, že premiér a Konzervatívna strana sa vysmievajú britskej verejnosti," citovala Daveyho stanica BBC. Johnson podľa neho "balansuje na hrane" a "je príliš zbabelý na to, aby odstúpil".