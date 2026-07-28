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Britskí labouristi po nástupe Burnhama v prieskumoch dobehli Reform UK
Protiimigračná strana na čele s Nigelom Farageom viedla viac ako rok takmer vo všetkých celoštátnych prieskumoch.
Autor TASR
Londýn 28. júla (TASR) - Britskí vládni labouristi po dlhej dobe v troch rôznych prieskumoch verejnej mienky dohnali alebo predbehli populistickú stranu Reform UK, informovala v utorok agentúra Reuters, píše TASR.
Protiimigračná strana na čele s Nigelom Farageom viedla viac ako rok takmer vo všetkých celoštátnych prieskumoch. V máji zaznamenala veľké zisky v komunálnych voľbách, po ktorých odstúpil labouristický premiér Keir Starmer. Vo funkcii ho 20. júla nahradil bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham.
Burnham svoj prvý týždeň v úrade venoval snahám poskytnúť voličom „oddych“ od vysokých životných nákladov: jeho vláda zrušila dane z účtov za energie, stanovila cenový strop pre cestovné v autobusoch a znížila dane pre výčapy a bary.
Zo sondáže agentúry Survation vyplýva, že labouristi majú po prvom týždni Burnhamovho pôsobenia 26 percent a predstihli Reform UK s 24 percentami. Vládnuca strana vedie v prieskume Survation prvýkrát od 3. mája 2025 a má najvyššiu zaznamenanú podporu od 3. júna 2025. Týždeň pred tým, než Starmer 22. júna oznámil svoje odstúpenie, mala Labouristická strana iba 19 percent, zatiaľ čo Reform UK 27 percent.
Podobný trend pozorovali aj iné agentúry. Prieskum organizácie More In Common v pondelok ukázal, že labouristi získali 28 percent, kým Reform UK 24 percent. Sondáž agentúry YouGov zase obidvom stranám pripísala 22 percent, avšak labouristi si od mája polepšili o šesť percentuálnych bodov, zatiaľ čo reformistom klesla podpora na najnižšiu úroveň od marca 2025.
Zároveň podľa YouGov viac Britov vníma Burnhama ako lepšieho premiéra než Faragea alebo ktoréhokoľvek iného lídra hlavných politických strán v Británii.
Farage sa začiatkom júla vzdal poslaneckého mandátu s cieľom vyvolať vo svojom volebnom obvode Clactone doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Reagoval tak na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu v súvislosti so správami, že predtým, ako vo všeobecných voľbách v roku 2024 získal poslanecký mandát, dostal miliónové peňažné dary a ďalšiu podporu, ktoré neohlásil, čím by porušil parlamentné pravidlá. Líder Reform UK to považuje za snahu establišmentu o jeho diskreditáciu.
Protiimigračná strana na čele s Nigelom Farageom viedla viac ako rok takmer vo všetkých celoštátnych prieskumoch. V máji zaznamenala veľké zisky v komunálnych voľbách, po ktorých odstúpil labouristický premiér Keir Starmer. Vo funkcii ho 20. júla nahradil bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham.
Burnham svoj prvý týždeň v úrade venoval snahám poskytnúť voličom „oddych“ od vysokých životných nákladov: jeho vláda zrušila dane z účtov za energie, stanovila cenový strop pre cestovné v autobusoch a znížila dane pre výčapy a bary.
Zo sondáže agentúry Survation vyplýva, že labouristi majú po prvom týždni Burnhamovho pôsobenia 26 percent a predstihli Reform UK s 24 percentami. Vládnuca strana vedie v prieskume Survation prvýkrát od 3. mája 2025 a má najvyššiu zaznamenanú podporu od 3. júna 2025. Týždeň pred tým, než Starmer 22. júna oznámil svoje odstúpenie, mala Labouristická strana iba 19 percent, zatiaľ čo Reform UK 27 percent.
Podobný trend pozorovali aj iné agentúry. Prieskum organizácie More In Common v pondelok ukázal, že labouristi získali 28 percent, kým Reform UK 24 percent. Sondáž agentúry YouGov zase obidvom stranám pripísala 22 percent, avšak labouristi si od mája polepšili o šesť percentuálnych bodov, zatiaľ čo reformistom klesla podpora na najnižšiu úroveň od marca 2025.
Zároveň podľa YouGov viac Britov vníma Burnhama ako lepšieho premiéra než Faragea alebo ktoréhokoľvek iného lídra hlavných politických strán v Británii.
Farage sa začiatkom júla vzdal poslaneckého mandátu s cieľom vyvolať vo svojom volebnom obvode Clactone doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Reagoval tak na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu v súvislosti so správami, že predtým, ako vo všeobecných voľbách v roku 2024 získal poslanecký mandát, dostal miliónové peňažné dary a ďalšiu podporu, ktoré neohlásil, čím by porušil parlamentné pravidlá. Líder Reform UK to považuje za snahu establišmentu o jeho diskreditáciu.