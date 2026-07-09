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Britskí labouristi spustili voľbu nového predsedu strany
Jediným oficiálne ohláseným kandidátom je zatiaľ 56-ročný poslanec a bývalý starosta regiónu Veľký Manchester Andy Burnham.
Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Britská Labouristická strana vo štvrtok spustila proces voľby nástupcu premiéra Keira Starmera na poste predsedu strany. Jediným oficiálne ohláseným kandidátom je zatiaľ 56-ročný poslanec a bývalý starosta regiónu Veľký Manchester Andy Burnham, informovala agentúra AFP.
Ak sa do uzávierky prijímania kandidatúr, ktorá je stanovená na 15. júla, neprihlási ďalší uchádzač, Burnham sa automaticky stane novým lídrom labouristov. Ako predsedu strany by ho mali oficiálne potvrdiť 17. júla na mimoriadnom zjazde. Funkcie premiéra by sa mohol ujať okolo 20. júla.
Labouristickí poslanci odovzdávali svoj hlas vo štvrtok v sídle strany. Burnham na sociálnej sieti X napísal, že hlasoval sám za seba, pričom vyjadril nádej, že „do tretice to vyjde“. O vedenie Labouristickej strany sa neúspešne uchádzal už v rokoch 2010 a 2015.
Na to, aby sa stal kandidátom, potrebuje podporu najmenej 81 zo 402 labouristických poslancov v Dolnej snemovni. Očakáva sa, že túto hranicu bez problémov prekročí.
Ak by sa predsa len prihlásil ďalší kandidát, nasledovali by vnútrostranícke voľby. Víťaza by 29. augusta určili členovia Labouristickej strany a pridružené odborové zväzy.
Bývalý štátny tajomník pre ozbrojené sily Al Carns, ktorý kandidatúru zvažoval, v stredu večer oznámil, že sa o daný post uchádzať nebude. Vyhlásil, že krajina nepotrebuje, aby labouristi niekoľko mesiacov riešili vnútorné spory, ale aby sa sústredili na vládnutie.
Mnohí členovia strany považujú Burnhama za politika, ktorý by mohol Labouristickú stranu znovu posilniť po mesiacoch problémov, ktoré 22. júna vyústili do demisie Keira Starmera.
Starmer sa stal premiérom v júli 2024 po 14 rokoch vlády konzervatívcov. Jeho popularita však postupne klesala pre sériu politických prešľapov a obratov vo vládnej politike v čase rastúcich životných nákladov obyvateľstva.
K jeho oslabeniu prispelo aj vymenovanie Petera Mandelsona za veľvyslanca v USA, ktorý bol spájaný s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom, ako aj volebné neúspechy labouristov.
Burnham, prezývaný pre svoje úspechy v Manchestri „kráľ Severu“, sa do parlamentu vrátil po presvedčivom víťazstve v doplňovacích voľbách 18. júna. Podporil ho aj bývalý minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý istý čas zvažoval kandidatúru proti Starmerovi.
Podľa viacerých labouristických poslancov predstavuje Burnham najväčšiu nádej strany v súboji s protiimigračnou stranou Reform UK Nigela Faragea pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať v roku 2029.
V celoštátnych prieskumoch verejnej mienky Reform UK už viac ako rok vedie pred labouristami, aj keď v posledných týždňoch sa rozdiel medzi nimi zmenšil. Súvisí to aj s kritikou Faragea pre nepriznané dary. Farage v utorok oznámil, že sa vzdá poslaneckého mandátu, no o priazeň voličov sa bude opäť uchádzať v doplňovacích voľbách.
Vzhľadom na to, že Burnhamov príchod do Downing Street sa považuje za veľmi pravdepodobný, v Británii sa už špekuluje o zložení jeho budúcej vlády. Burnham po návrate do parlamentu predstavil aj priority svojej vízie vládnutia vrátane rozsiahlej decentralizácie s cieľom podporiť hospodársky rast.
Ak sa do uzávierky prijímania kandidatúr, ktorá je stanovená na 15. júla, neprihlási ďalší uchádzač, Burnham sa automaticky stane novým lídrom labouristov. Ako predsedu strany by ho mali oficiálne potvrdiť 17. júla na mimoriadnom zjazde. Funkcie premiéra by sa mohol ujať okolo 20. júla.
Labouristickí poslanci odovzdávali svoj hlas vo štvrtok v sídle strany. Burnham na sociálnej sieti X napísal, že hlasoval sám za seba, pričom vyjadril nádej, že „do tretice to vyjde“. O vedenie Labouristickej strany sa neúspešne uchádzal už v rokoch 2010 a 2015.
Na to, aby sa stal kandidátom, potrebuje podporu najmenej 81 zo 402 labouristických poslancov v Dolnej snemovni. Očakáva sa, že túto hranicu bez problémov prekročí.
Ak by sa predsa len prihlásil ďalší kandidát, nasledovali by vnútrostranícke voľby. Víťaza by 29. augusta určili členovia Labouristickej strany a pridružené odborové zväzy.
Bývalý štátny tajomník pre ozbrojené sily Al Carns, ktorý kandidatúru zvažoval, v stredu večer oznámil, že sa o daný post uchádzať nebude. Vyhlásil, že krajina nepotrebuje, aby labouristi niekoľko mesiacov riešili vnútorné spory, ale aby sa sústredili na vládnutie.
Mnohí členovia strany považujú Burnhama za politika, ktorý by mohol Labouristickú stranu znovu posilniť po mesiacoch problémov, ktoré 22. júna vyústili do demisie Keira Starmera.
Starmer sa stal premiérom v júli 2024 po 14 rokoch vlády konzervatívcov. Jeho popularita však postupne klesala pre sériu politických prešľapov a obratov vo vládnej politike v čase rastúcich životných nákladov obyvateľstva.
K jeho oslabeniu prispelo aj vymenovanie Petera Mandelsona za veľvyslanca v USA, ktorý bol spájaný s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom, ako aj volebné neúspechy labouristov.
Burnham, prezývaný pre svoje úspechy v Manchestri „kráľ Severu“, sa do parlamentu vrátil po presvedčivom víťazstve v doplňovacích voľbách 18. júna. Podporil ho aj bývalý minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý istý čas zvažoval kandidatúru proti Starmerovi.
Podľa viacerých labouristických poslancov predstavuje Burnham najväčšiu nádej strany v súboji s protiimigračnou stranou Reform UK Nigela Faragea pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať v roku 2029.
V celoštátnych prieskumoch verejnej mienky Reform UK už viac ako rok vedie pred labouristami, aj keď v posledných týždňoch sa rozdiel medzi nimi zmenšil. Súvisí to aj s kritikou Faragea pre nepriznané dary. Farage v utorok oznámil, že sa vzdá poslaneckého mandátu, no o priazeň voličov sa bude opäť uchádzať v doplňovacích voľbách.
Vzhľadom na to, že Burnhamov príchod do Downing Street sa považuje za veľmi pravdepodobný, v Británii sa už špekuluje o zložení jeho budúcej vlády. Burnham po návrate do parlamentu predstavil aj priority svojej vízie vládnutia vrátane rozsiahlej decentralizácie s cieľom podporiť hospodársky rast.