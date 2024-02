Britskí labouristi stále čelia prejavom antisemitizmu v strane

Londýn 14. februára (TASR) - Britská opozičná Labouristická strana v utorok pozastavila členstvo už druhému svojmu potenciálnemu poslancovi. Reagovala na jeho "neprijateľné komentáre" o Izraeli, pričom strana avizovala rázny postup proti prejavom antisemitizmu vo svojich radoch, informovala agentúra AFP.



Členstvo v strane bolo pozastavené Grahamovi Jonesovi, ktorý mal v nadchádzajúcich voľbách kandidovať za severozápadné Anglicko. V médiách sa objavil zvukový záznam, na ktorom počas stretnutia použil slová "f...ing Israel". Údajne tiež vyhlásil, že Britov, ktorí sa dobrovoľne prihlásia do izraelskej armády, by "mali zavrieť".



V pondelok strana stiahla podporu ďalšiemu svojmu kandidátovi - Azharovi Alimu, ktorý mal 29. februára kandidovať v doplňujúcich voľbách v okrsku Rochdale na severozápade Anglicka. Na schôdzi regionálnej pobočky labouristov Ali naznačoval, že Izrael úmyselne umožnil útok hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, aby mohol odôvodniť svoju odvetu a inváziu do palestínskeho Pásma Gazy. Vyplýva to z nahrávky, ktorú získal denník Daily Mail.



Ali sa za svoje výroky ospravedlnil a strana ho podporila. Keď však vyšli najavo jeho ďalšie výroky, podporu pre jeho kandidatúru strana stiahla. V nahrávke totiž údajne obvinil "ľudí v médiách z určitých židovských kruhov" z minuloročného pozastavenia členstva iného labouristického poslanca kvôli jeho komentárom o Izraeli.



Labouristi čelili obvineniam z antisemitizmu v strane najmä počas funkčného obdobia Jeremyho Corbyna v rokoch 2015-20. Členovia a poslanci labouristov židovského pôvodu vtedy stranu húfne opúšťali, keďže kritika Izraela a sionizmu sa prejavovala toxickým antisemitizmom.



Komisia pre rovnosť a ľudské práva (EHRC) následne vyšetrovala podozrenia, či Labouristická strana "protiprávne diskriminovala, prenasledovala alebo šikanovala ľudí preto, že sú Židia". V októbri 2020 EHRC rozhodla, že spôsob, akým labouristi za Corbynových čias reagovali na antisemitizmus v strane, bol porušený zákon.



Corbyn tvrdil, že rozsah antisemitizmu v strane bol "dramaticky zveličovaný". Strana preto Corbynovi pozastavili členstvo za to, že "neodvolal" svoje výroky.



Súčasný líder strany Keir Starmer vyhlásil, že správa EHRC priniesla jeho strane "deň hanby". Sľúbil, že jej odporúčania implementuje a zmení stranícku kultúru. Labouristi sú v Británii v opozícii od roku 2010 a podľa očakávaní by mohli tento rok vyhrať parlamentné voľby.