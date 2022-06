Britskí poslanci by nemali nosiť deti do rokovacej sály parlamentu

Londýn 30. júna (TASR) - Poslanci britského parlamentu by nemali nosiť svoje deti do rokovacej sály. Vo štvrtok sa na tom zhodol medzistranícky výbor Dolnej snemovne, informovala agentúra AFP.



Členovia výboru tak reagovali na spor okolo poslankyne Labouristickej strany, ktorá vlani do parlamentu priniesla svoje trojmesačné bábätko.



V správe procedurálneho výboru sa uvádza, že poslanci, ktorí sa plánujú zúčastniť na rokovaní parlamentu, aby sledovali diskusiu, predkladali návrhy, rečnili alebo akýmkoľvek iným spôsobom vstupovať do zasadnutí, by do rokovacej miestnosti svoje malé deti prinášať nemali. Zdôraznili pritom, že ide o zavedenú prax, ktorá sa uplatňuje už dlhé roky.



Hovorkyňa snemovne Lindsay Hoyleová nariadila preskúmanie príslušného nariadenia po tom, čo poslankyňa Stella Creasyová priniesla vlani v novembri na zasadanie svojho trojmesačného syna Pipa. Predstavitelia Dolnej snemovne jej vtedy poslali email, v ktorom jej pripomenuli platné nariadenie zakazujúce prítomnosť detí na parlamentných rozpravách.



Tento incident vyvolal v britskom parlamente vlnu protichodných názorov naprieč politickými tábormi. Podporu Creasyovej vyjadril aj konzervatívny britský vicepremiér a minister spravodlivosti Dominic Raab, podľa ktorého by práca zákonodarcu mala "vstúpiť do moderného 21. storočia a umožniť rodičom skĺbiť prácu i starostlivosť o dieťa".



Predmetné pravidlo sa v minulosti neuplatňovalo vždy konzistentne, keďže aj napriek zákazu niektorí poslanci či poslankyne svoje deti na rokovania Dolnej snemovne nosili a nikto ich za to nenapomínal.



Poslankyňa Creasyová rozhodnutie výboru kritizovala s tým, že vychádza zo zastaraných pravidiel nezodpovedajúcich požiadavkam súčasnej doby. Poukázala pri tom na skutočnosť, že členovia výboru sa v rámci svojho rozvažovania o problematike nepodarili s nikým mimo prostredia parlamentu.