Britskí poslanci Dolnej snemovne si volia nového predsedu

Londýn 4. novembra (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu si v pondelok volia nového predsedu, informuje stanica Sky News. Po dvoch kolách hlasovania je favoritom poslanec opozičnej Labouristickej strany Lindsay Hoyle.



Hlasovanie sa začalo v pondelok popoludní a do súboja o post predsedu sa prihlásilo sedem uchádzačov, do tretieho kola postúpili už len traja. Novozvolený predseda nahradí Johna Bercowa, ktorý 31. októbra po vyše desiatich rokoch odstúpil z funkcie.



Hoyle získal v prvom kole získal najviac hlasov (211). Nezískal však podporu minimálne 50 percent hlasujúcich poslancov, preto nasledovalo druhé kolo, do ktorého postúpili piati kandidáti.



Po každom kole je vyradený kandidát s najnižším počtom hlasov a kandidáti, ktorí nezískali päť percentný podiel hlasov potrebný na postup do ďalšieho kola.



V druhom kole získal Hoyle už 244 hlasov, čo však stále nebola nadpolovičná väčšina hlasujúcich. Voľba predsedu Dolnej snemovne pokračuje vo večerných hodinách tretím kolom, do ktorého postúpili traja kandidáti.



Kandidátom sa mohol stať ktorýkoľvek člen Dolnej snemovne, ktorý získal podporu najmenej 12 poslancov. Tí však museli zastupovať najmenej tri rôzne politické strany.



Lindsay Hoyle je od roku 2010 podpredsedom Dolnej snemovne. Medzi kandidátmi boli okrem neho aj ďalšie dve podpredsedníčky Rosie Wintertonová a Eleanor Laingová, či Harriet Harmanová, ktorá je poslankyňou britského parlamentu od roku 1982 a v minulosti bola aj líderkou Labouristickej strany. Ďalšími kandidátmi boli Edward Leigh, Chris Bryant a Meg Hillierová.



Leigh a Hillierová boli vyradení v prvom kole a Wintertonová v druhom. Harmanová sa po druhom kole rozhodla stiahnuť svoju kandidatúru. Do tretieho kola voľby tak okrem Hoyla postúpili len Chris Bryant a Eleanor Laingová.