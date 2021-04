Britskí poslanci označili politiku Číny voči Ujgurom za genocídu

Britský premiér Boris Johnson, archívne foto. Foto: TASR/AP

Washington 23. apríla (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu prijali vo štvrtok uznesenie, v ktorom označili politiku Číny voči menšine Ujgurov za zločiny proti ľudskosti a genocídu. Informovala o tom agentúra AP.Uznesenie nie je právne záväzné a vláda ho teda nemusí vziať na vedomie. Ide však o ďalší prejav rozhorčenia britských politikov nad údajným porušovaním ľudských práv v autonómnej provincii Sin-ťiang na severozápade Číny, kde žije moslimská menšina Ujgurov, približuje AP.Uznesenie britským zákonodarcom predložila konzervatívna poslankyňa Nus Ghaniová, ktorú Čína spolu so štyrmi jej kolegami nedávno zaradila na svoj sankčný zoznam, a to pre Ghaniovej kritiku čínskej politiky voči Ujgurom.Čínu už z páchania genocídy obvinili Spojené štáty a parlamenty Belgicka, Holandska či Kanady, hoci kanadský premiér Justin Trudeau sa tento výraz zatiaľ zdráha používať, komentuje AP.Britský premiér Boris Johnson čelí vo vlastnej vláde čoraz väčšiemu tlaku, aby zaujal voči Pekingu tvrdší postoj. Britskí poslanci sa už niekoľkokrát pokúsili neúspešne schváliť návrh zákona, ktorý by súdu v Londýne dal právo rozhodnúť, či nejaká krajina pácha genocídu, čo by v konečnom dôsledku mohlo viesť až k zablokovaniu obchodných zmlúv Británie s Čínou.Samotný Johnson však varoval pred uplatňovaním "mentality studenej vojny" voči Číne a pripomenul dôležitosť zachovávania dobrých vzťahov s Pekingom.Británia spolu s EÚ, Kanadou a USA uvalila v marci sankcie na niekoľkých predstaviteľov čínskej vlády, na čo Peking rýchlo zareagoval odvetnými opatreniami.Ujguri sú približne 12-miliónové turkotatárske etnikum prevažne moslimského vierovyznania. Žijú v severozápadnej Číne a Peking ich obviňuje zo separatizmu a terorizmu.Podľa ľudskoprávnych organizácii zadržiavajú čínske úrady približne jeden milión Ujgurov a príslušníkov ďalších menšín v internačných táboroch. Peking obhajuje svoje kroky v Sin-ťiangu tvrdením, že detenčné zariadenia sú nevyhnutné v boji proti terorizmu a náboženskému extrémizmu.