Snemovňa podporila správu, ktorá kritizuje Johnsona za kauzu Partygate

Londýn 20. júna (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v pondelok veľkou väčšinou podporili správu imunitného výboru, podľa ktorej bývalý britský premiér Boris Johnson klamal parlamentu o lockdownových večierkoch vo vládnych budovách v čase protipandemických obmedzení. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



V prospech záverov správy hlasovalo 354 poslancov. Proti bolo sedem pričom mnohí členovia Konzervatívnej strany vrátane súčasného premiéra Rishiho Sunaka sa na hlasovaní nezúčastnili.



V dôsledku hlasovania prišiel Johnson o svoj doživotný prístup do budov parlamentu, ktorý sa tradične udeľuje bývalým zákonodarcom. Imunitný výbor okrem toho odporučil na 90 dní pozastaviť Johnsonov poslanecký mandát. Tomu sa však Johnson vyhol, keď začiatkom júna v dôsledku vyšetrovania tejto kauzy odstúpil z funkcie poslanca.



Počas päťhodinovej rozpravy mnohí poslanci uviedli, že je dôležité ukázať voličom, že aj politici musia dodržiavať pravidlá a hovoriť pravdu. Podľa Johnsonovej predchodkyňa expremiérky Theresy Mayovej je hlásavanie malým no dôležitým krokom pri obnove dôvery ľudu v parlament.



Mayová zároveň vyzvala členov svojej Konzervatívnej strany, aby ukázali, že sú pripravení konať, ak sa musí zodpovedať jeden z ich členov. Podľa AFP tak zjavne narážala na neúčasť Sunaka na hlasovaní. Sunakov hovorca uviedol, že premiér na hlasovaní nebol, pretože mal iné záväzky vrátane stretnutia so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom.



Johnson a jeho stúpenci označili správu za "hon na čarodejnice".



Aféra o lockdownových večierkoch známa ako Partygate prepukla po zisteniach, že v sídlach vládnych inštitúcií sa v rokoch 2020 a 2021 konali večierky v rozpore s prísnymi opatreniami proti šíreniu covidu. Polícia ich účastníkom udelila 126 pokút, z nich jednu expremiérovi.



Johnson doviedol Konzervatívnu stranu v roku 2019 k presvedčivému volebnému víťazstvu. Necelé tri roky na to ho pre množstvo škandálov vlastná strana prinútila opustiť premiérsky post.