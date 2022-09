Britskí poslanci súhlasia so sochou kráľovnej na Trafalgarskom námestí

Londýn 23. septembra (TASR) - Myšlienka osadiť sochu nedávno zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. na londýnskom Trafalgarskom námestí zaznela vo štvrtok v Dolnej snemovni parlamentu, kde sa stretla s rozsiahlou podporou poslancov. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC a denník Standard.



Predmetný návrh, ktorý tam odprezentoval bývalý britský minister pre bezpečnosť John Hayes, si vyslúžil súhlasné vyjadrenia ostatných poslancov. Hayes uviedol, že Alžbeta II. si zaslúži "vhodný národný pamätník", pričom dodal, že "ideálnym miestom na sochu panovníčky by bol štvrtý podstavec na Trafalgarskom námestí".



Predsedníčka Dolnej snemovne Penny Mordauntová prisľúbila, že o návrhu bude rokovať ministerkou kultúry Michelle Donelanovou.



Na Trafalgarskom námestí v centre Londýna sa nachádzajú štyri podstavce. Na troch z nich sú natrvalo osadené sochy vrátane bronzovej sochy kráľa Juraja IV. z roku 1841.



Štvrtý podstavec slúžil od roku 1998 na dočasné vystavovanie rozličných moderných umeleckých diel. V súčasnosti je prázdny, keďže poslednú plastiku s názvom Koniec (The End) od Heather Phillipsonovej z neho odstránili v auguste.



Bývalý britský minister obrany Tobias Ellwood tiež navrhol, že by mali na jej počesť kráľovnej premenovať aj niektorý zo štátnych sviatkov, a to na "Alžbetin deň".



Kráľovná Alžbeta II. zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov. Jej pohreb sa konal 19. septembra. Úctu zosnulej panovníčke vyjadrili desaťtisíce členov verejnosti i svetoví lídri.