Britskí poslanci hlasovali za návrh zákona o asistovanej samovražde

Londýn 29. novembra (TASR) - Britskí poslanci v piatok predbežne schválili návrh nového zákona o legalizácii asistovanej samovraždy v Anglicku a Walese. Táto legislatíva by v prípade úplného prijatia dala nevyliečiteľne chorým ľuďom právo ukončiť svoj život predčasne, avšak za prísnych podmienok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Za návrh zákona sa po vášnivej päťhodinovej diskusii vyslovilo 330 poslancov Dolnej snemovne, proti ich bolo 275. Toto hlasovanie naznačuje principiálny súhlas zákonodarcov s návrhom, ktorý teraz budú ďalej vyhodnocovať parlamentné výbory. Vyjadriť sa k nemu budú môcť aj členovia Snemovne lordov. Naposledy sa o tejto záležitosti debatovalo v roku 2015, vtedy ale cez prvotné hlasovanie v Dolnej snemovni neprešla.



Návrh novej legislatívy predpokladá, že duševne spôsobilí, nevyliečiteľne chorí dospelí v Anglicku a Walese, ktorým podľa lekárskeho posudku zostáva najviac pol roka života, by mali mať právo rozhodnúť sa ukončiť svoj život s pomocou lekára.



Podľa zástancov by si nevyliečiteľne chorí takýmto spôsobom skrátili umieranie a prevzali nad ním väčšiu kontrolu. Odporcovia argumentujú, že takíto ľudia môžu nadobudnúť pocit, že by mali ukončiť svoj život predčasne z obáv, že budú záťažou pre svoju rodinu a spoločnosť, než pre svoje vlastné blaho. Iní zase vyjadrili obavy, že na zváženie návrhu zákona v snemovni pred hlasovaním nebol dostatok času.



Poslanci mali v piatok podľa stanice Sky News možnosť hlasovať slobodne, respektíve podľa svojho svedomia, a nie podľa straníckej príslušnosti. Vláda deklarovala, že v tejto otázke zostane neutrálna.



Stanica Sky News však informovala, že za návrh sa postavil aj labouristický premiér Keir Starmer či ministerka financií Rachel Reevesová. Proti návrhu, naopak, hlasoval minister zdravotníctva Wes Streeting i ministerka spravodlivosti Shabana Mahmoodová. Obaja varovali, že na zraniteľné osoby môže byť takto vyvíjaný nátlak a celá vec sa môže časom vymknúť spod kontroly.



Medzi ďalšie krajiny, ktoré legalizovali asistovanú samovraždu, patrí Austrália, Belgicko, Kanada a niektoré štáty USA. Viac ako 500 Britov ukončilo svoj život vo Švajčiarsku, kde zákon umožňuje asistovanú samovraždu aj osobám, ktoré tam nemajú trvalý pobyt.



Asistovaná samovražda sa líši od eutanázie, ktorá je povolená v Holandsku a Kanade a pri ktorej zdravotníci podávajú za určitých okolností na žiadosť pacienta smrtiacu injekciu.