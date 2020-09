Britskí poslanci schválili predĺženie legislatívy na boj s pandémiou

Londýn 30. septembra (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v stredu v hlasovaní odsúhlasili predĺženie platnosti legislatívy z marca tohto roka, ktorá dáva vláde v boji s koronavírusom nové právomoci, informovala na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Legislatíva bola prijatá v marci tohto roka a jej platnosť musí byť obnovená každých šesť mesiacov, pripomína Sky News. Predĺženie podporilo 330 poslancov a 24 hlasovalo proti.



Britská vláda predtým poslancom Dolnej snemovne oznámila, že im umožní hlasovať o budúcich opatreniach v spojitosti s koronavírusom ešte predtým, ako vstúpia do platnosti, "kdekoľvek to bude možné".



Tento ústupok voči Dolnej snemovni oznámil minister zdravotníctva Matt Hancock po rozhovoroch medzi vládou a skupinou poslancov Konzervatívnej strany.



"Môžem Dolnej snemovni potvrdiť, že v prípade významných celonárodných opatrení vzťahujúcich sa na celé Anglicko alebo Spojené kráľovstvo, sa poradíme s parlamentom - kdekoľvek to bude možné. Uskutočníme hlasovanie predtým, ako takéto nariadenia vstúpia do platnosti," povedal Hancock.



Minister zdravotníctva však upozornil, že vláda musí v súvislosti s vírusom konať rýchlo - keď je to potrebné - a nemôže zdržiavať schválenie bezodkladných zákonov.



Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu Lindsay Hoyle v stredu povedal, že britská vláda s parlamentom zaobchádza "pohŕdavo", keď sa snaží zaviesť nové právomoci v boji s koronavírusom bez toho, aby boli prerokované parlamentom.



"Očakávam, že vláda napraví stav, ktorý považujem za úplne neuspokojivý," povedal. Hoyle podľa svojich slov takisto očakáva, že vláda si znova vybuduje dôveru Dolnej snemovne a nebude k nej pristupovať pohŕdavo.



Spojené kráľovstvo v stredu zaznamenalo 7108 nových prípadov nákazy koronavírusom a 71 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Británia od začiatku pandémie zaznamenala 42.143 úmrtí.