Britskí poslanci schválili zákaz skupiny Palestine Action

Londýn 3. júla (TASR) - Britskí poslanci v stredu odhlasovali zákaz propalestínskej skupiny Palestine Action ako teroristickej organizácie. Cieľom tejto skupiny je narušiť činnosť výrobcov zbraní dodávajúcich izraelskej vláde. S návrhom na zakázanie skupiny prišla ešte v júni britská ministerka vnútra Yvette Cooperová po tom, čo aktivisti tejto skupiny vnikli na leteckú základňu Brize Norton v strednom Anglicku a poškodili dve lietadlá britského Kráľovského letectva (RAF) typu Airbus Voyager. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice CNN.



Poslanci hlasovali za zákaz pomerom hlasov 382:26. Návrh nariadenia o zákaze sa vo štvrtok dostane do Snemovne lordov. Ak ho horná komora schváli, zákaz nadobudne účinnosť v nasledujúcich dňoch.



CNN objasňuje, že zákaz tejto skupiny v prípade účinnosti nariadenia bude znamenať, že podľa britských zákonov bude zakázané byť členom Palestine Action alebo vyzývať na jej podporu. Skupina by sa tak zaradila na úroveň teroristických organizácií, ako sú palestínske militantné hnutie Hamas, medzinárodná teroristická sieť al-Káida a džihádistická skupina Islamský štát (IS) – čo vyvolalo odsúdenie zo strany expertov OSN, organizácií na ochranu ľudských práv a politikov.



Obhajcovia ľudských práv tvrdia, že v prípade platnosti tohto zákona pôjde pravdepodobne o prvý prípad v histórii Spojeného kráľovstva, keď bude na základe protiteroristických právnych predpisov zakázaná priama protestná skupina.



Tým, ktorí budú vzdorovať zákazu, bude hroziť až 14 rokov väzenia. Podľa polície hrozí šesť mesiacov väzenia alebo pokuta aj osobám, ktoré nosia oblečenie „vzbudzujúce dôvodné podozrenie“, že osoba je členom alebo podporovateľom tejto skupiny.



Cooperová oznámila zámer zakázať skupinu 23. júna v reakcii na aktivistov Palestine Action, ktorí postriekali červenou farbou dve lietadlá britského Kráľovského letectva, využívané na doplňovanie paliva a strategickú prepravu. Skupina uviedla, že cieľom boli spomínané lietadlá pre ich údajnú úlohu pri preprave vojenského nákladu a pre ich využívanie pri doplňovaní paliva do izraelských, amerických a britských vojenských lietadiel. Zdroj z britského ministerstva obrany pre CNN povedal, že lietadlá RAF typu Airbus Voyager neprepravujú nič pre izraelské sily ani nedopĺňajú palivo izraelským lietadlám.



Palestine Action v pondelok oznámila, že začala právne konanie proti rozhodnutiu vlády. V utorok skupina uviedla, že jej aktivisti blokovali vstup do areálu izraelskej vojenskej technologickej spoločnosti Elbit Systems v Bristole. Ďalší členovia protestnej skupiny obsadili strechu subdodávateľskej firmy v Suffolku, ktorá je podľa nej prepojená so spoločnosťou Elbit.