Britskí poslanci skritizovali vládny program testovania

Londýn 27. októbra (TASR) – Britská vláda do veľkej miery premrhala obrovskú finančnú sumu (v prepočte 44 miliárd eur) vynaloženú na program testovania a trasovania kontaktov, pomocou ktorého chcela, avšak nedokázala, kontrolovať šírenie ochorenia COVID-19. Vyplýva to zo záverov správy britských poslancov, ktorá bola zverejnená v stredu, informuje agentúra AFP.



Vláda aj šéfka zmieneného programu Dido Hardingová prejavili „prílišné nadšenie" a dôveru voči systému testovania a trasovania, uviedla Meg Hillierová z opozičnej Labouristickej strany, ktorá je predsedníčkou výboru pre verejné financie v Dolnej snemovni britského parlamentu. V rozhovore pre stanicu BBC však dodala, že program nedokázal naplniť svoje ambície napriek tomu, že doň investovali obrovské prostriedky.



„Toto je jedna z našich najväčších obáv, je to skoro ako keby bol daňový poplatník akýmsi bankomatom. Nedostatočné ohľady na financie daňových poplatníkov nás ako výbor skutočne znepokojuje," dodala.



Británia sa po vlaňajšom vypuknutí pandémie nového koronavírusu pokúsila od základu vybudovať masívny program zameraný na testovanie ľudí a trasovanie kontaktov nakazených. Zakrátko však zažila prudký nárast infikovaných, pričom v súčasnosti má spomedzi európskych krajín druhý najvyšší počet úmrtí súvisiacich s covidom. V tomto smere ju predstihuje len Rusko, uvádza AFP.



V správe britských poslancov sa uvádza, že Hardingová a britská vláda sa v programe príliš spoliehali na drahých externých dodávateľov namiesto už existujúcich sietí britskej Národnej zdravotníckej služby (NHS). V správe sa tiež uvádza, že úroveň služieb poskytovaných v rámci programu kolísala, pričom k testom sa dostala len „malá skupina ľudí, ktorí vykazovali príznaky ochorenia COVID-19".



Poslanci celkovo dospeli k záveru, že program „nedosiahol svoj hlavný cieľ", a to prelomiť tzv. reťazce šírenia covidu a umožniť obyvateľom krajiny, aby sa vrátili k „normálnejšiemu spôsobu života".



Vláda svoj program testovania a trasovania naopak obhajuje a tvrdí, že v Británii má v súčasnosti prístup k testom viac ľudí, než v ktorejkoľvek inej európskej krajine. Jenny Harriesová, šéfka Britského Úradu pre zdravotnú bezpečnosť, uviedla, že program pomáha každý deň Británii zachraňovať životy, a to tak, že likviduje reťazce nákazy a odhaľuje jej ohniská.