Grayová: Britskí predstavitelia musia za PARTYGATE niesť zodpovednosť

Londýn 25. mája (TASR) - Britskí politickí predstavitelia musia za niekoľko lockdownových večierkov v sídle britskej vlády na Downing Street niesť zodpovednosť. Vyplýva to zo záverečnej správy o škandále "partygate" od druhej stálej tajomníčky britského úradu vlády Sue Grayovej, ktorá v tejto kauze viedla vyšetrovanie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Na udalostiach, ktoré som vyšetrovala, sa zúčastnili predstavitelia vlády. Mnohé z týchto udalostí sa nemali stať," uviedla v správe Grayová.



"Za túto nekultúrnosť musí niesť zodpovednosť najvyššie politické aj oficiálne vedenie (krajiny)," skonštatovala druhá tajomníčka britskej vlády.



Grayová v správe uviedla, že mnohé z týchto večierkov neboli v súlade s vtedajšími protipandemickými opatreniami.



"Bola som informovaná o viacerých príkladoch nedostatku rešpektu a zlého zaobchádzania so zamestnancami bezpečnostnej a upratovacej služby. Je to neprijateľné," poznamenala Grayová.



Druhá tajomníčka britskej vlády uviedla, že odporúčanie konkrétnych sankcií bolo nad jej rámec, ale zamyslela sa nad dôsledkami tohto škandálu.



Podľa jej slov sú mnohí ľudia zdesení, že sa takéto udalosti odohrávali práve v sídle britskej vlády. "Verejnosť má právo očakávať najvyšší štandard správania na takýchto (vysokých) pozíciách a to, čo sa stalo, žiaden (taký štandard) nespĺňa," uviedla Grayová.



Polícia doposiaľ v kauze "partygate" rozdala 126 pokút 83 osobám vrátane britského premiéra Borisa Johnsona a ministra financií Rishiho Sunaka.



Johnson v utorok čelil novým obvineniam z klamstiev, keď sa objavili nové zábery, ktoré ho zachytávajú, ako počas lockdownového večierka v roku 2020 popíja v sídle britskej vlády na Downing Street. Nové snímky pochádzajú z rozlúčkového večierka riaditeľa komunikačného odboru Johnsonovej kancelárie Leeho Caina z 13. novembra 2020.