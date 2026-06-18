< sekcia Zahraničie
Študenti našli skratku k úspechu: AI predpovedala otázky na skúške
Kritici varujú, že študenti síce môžu pomocou AI ľahšie uspieť na skúškach, ale z dlhodobého hľadiska im to škodí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 17. júna (TASR) - Britskí študenti sa naučili používať umelú inteligenciu na predpovedanie otázok na záverečných skúškach s úspešnosťou vyše 90 percent. TASR o tom píše podľa denníka The Independent.
Autorka sa kontaktovala s 18-ročnými študentami na jednej zo známejších a drahších súkromných škôl vo Veľkej Británii. Boli identifikovaní iba ako Henry* a Yichen*, aby sa vyhli prípadným problémom. Počas trénovania modelu umelej inteligencie použili archív úloh z predchádzajúcich 20 rokov, učebné osnovy (sylaby) a trendy v otázkach pre skúšky GCSE a A-level na celoštátnej úrovni.
Minulý rok ich model údajne dosiahol 85-percentnú presnosť, teraz to bolo viac ako 90 percent. Dokázali sa pripraviť na záverečné skúšky na strednej škole z matematiky, francúzštiny, chémie a biológie, keď otázky na skúške sa ukázali byť veľmi blízke verzii, ktorú im navrhla AI.
„Každému, kto nepoužíva umelú inteligenciu, prajem veľa šťastia a užívajte si 20. storočie. Naša generácia už toho mala dosť, prečo by sme z toho nemali aj niečo mať?“ povedal jeden z tínedžerov pre The Independent. Nevnímajú to ako podvádzanie a porovnávajú to s tým, ako témy na skúšky doteraz pripravovali učitelia. Podľa nich ide o „smart riešenie“: učia sa to, čo sa majú učiť, ale efektívnejšie a zameriavajú sa na pravdepodobné otázky.
Autorka článku Chloe Combiová to rámcuje ako šedú zónu, ktorú je ťažké kontrolovať na rozdiel od priameho písania esejí pomocou AI alebo používania slúchadiel.
Kritici varujú, že študenti síce môžu pomocou AI ľahšie uspieť na skúškach, ale z dlhodobého hľadiska im to škodí. Chýba im odolnosť, schopnosť samostatne sa učiť a strácajú zručnosť s chladnou hlavou okamžite spracovať novú informáciu a vedieť improvizovať bez dlhého premýšľania.
Autorka sa kontaktovala s 18-ročnými študentami na jednej zo známejších a drahších súkromných škôl vo Veľkej Británii. Boli identifikovaní iba ako Henry* a Yichen*, aby sa vyhli prípadným problémom. Počas trénovania modelu umelej inteligencie použili archív úloh z predchádzajúcich 20 rokov, učebné osnovy (sylaby) a trendy v otázkach pre skúšky GCSE a A-level na celoštátnej úrovni.
Minulý rok ich model údajne dosiahol 85-percentnú presnosť, teraz to bolo viac ako 90 percent. Dokázali sa pripraviť na záverečné skúšky na strednej škole z matematiky, francúzštiny, chémie a biológie, keď otázky na skúške sa ukázali byť veľmi blízke verzii, ktorú im navrhla AI.
„Každému, kto nepoužíva umelú inteligenciu, prajem veľa šťastia a užívajte si 20. storočie. Naša generácia už toho mala dosť, prečo by sme z toho nemali aj niečo mať?“ povedal jeden z tínedžerov pre The Independent. Nevnímajú to ako podvádzanie a porovnávajú to s tým, ako témy na skúšky doteraz pripravovali učitelia. Podľa nich ide o „smart riešenie“: učia sa to, čo sa majú učiť, ale efektívnejšie a zameriavajú sa na pravdepodobné otázky.
Autorka článku Chloe Combiová to rámcuje ako šedú zónu, ktorú je ťažké kontrolovať na rozdiel od priameho písania esejí pomocou AI alebo používania slúchadiel.
Kritici varujú, že študenti síce môžu pomocou AI ľahšie uspieť na skúškach, ale z dlhodobého hľadiska im to škodí. Chýba im odolnosť, schopnosť samostatne sa učiť a strácajú zručnosť s chladnou hlavou okamžite spracovať novú informáciu a vedieť improvizovať bez dlhého premýšľania.