Britskí turisti sa rýchlo vracajú z Portugalska,aby sa vyhli karanténe

Lisabon 7. júna (TASR) - Tisíce britských turistov sa snažia vrátiť domov z Portugalska po tom, ako sa Británia rozhodla od utorka sprísniť podmienky návratu z tejto krajiny vrátane zavedenia povinnej karantény. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Len počas soboty z Portugalska odišlo približne 10.000 britských turistov, píše AFP s odvolaním sa na miestne združenie cestovného ruchu. Na letisku v meste Faro v regiónu Algarve na juhu Portugalska sa vytvorili rady čakajúcich cestujúcich.



Britskí dovolenkári začali do Portugalska prichádzať 17. mája po tom, čo Británia a portugalská vláda zmiernili cestovné obmedzenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. Portugalsko bolo jedinou európskou krajinou na tzv. zelenom zozname bezpečných krajín, píše AFP.



Británia však vo štvrtok 3. júna aktualizovala rozdelenie krajín na základe rizika a Portugalsko preradila do tzv. jantárového zoznamu. Opatrenie vstúpi do platnosti v utorok o 4.00 h miestneho času (5.00 h SELČ).



Cestujúci z týchto oblastí budú musieť absolvovať test na COVID-19 pred odchodom. Po príchode do Anglicka musia ísť na desať dní do karantény a absolvovať ďalšie dva testy.



Britské ministerstvo dopravy toto rozhodnutie zdôvodnilo nárastom počtu prípadov v Portugalsku a obavami v súvislosti výskytom tzv. variantu delta, ktorý po prvý raz zaznamenali v Indii, píše na svojej webove stránke stanica BBC.



Britský minister zdravotníctva Matt Hancock povedal, že prísne pravidlá v oblasti cestovania sú potrebné na ochranu úspešných výsledkov britského očkovacieho programu.