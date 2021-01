Britskí umelci žiadajú neobmedzené pracovné povolenie v rámci EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Londýn 11. januára (TASR) - Britská vláda v pondelok obvinila EÚ z nedosiahnutia dohody o bezvízovom styku pre hudobníkov v období po brexite. Vláda tým reagovala na kritiku viacerých interpretov vrátane frontmana skupiny Radiohead Thoma Yorkea, informovala agentúra AFP.Británia sa v rámci ambicióznej dohody o krátkodobých pobytov pre podnikateľov pokúšala zabezpečiť bezvízový styk aj pre hudobníkov na turné, Brusel to však odmietol.Londýn podľa denníka The Independent s odvolaním sa na bruselské zdroje odmietol protinávrh EÚ na vízovú výnimku pre umelcov, ktorí navštevujú ktorúkoľvek z jej 27 krajín na menej ako 90 dní.Yorke povedal o vláde premiéra Borisa Johnsona, že je "", zatiaľ čo frontman indie kapely The Charlatans Tim Burgess obvinil britských lídrov, že "".Hovorca Johnsonovej vlády však v pondelok vo svojom vyhlásení trval na tom, že na vine je Európska únia.Hudobníci vrátane Louisa Tomlinsona z One Direction a bývalého člena skupiny Boyzone Ronana Keatinga vyzvali fanúšikov, aby podporili kampaň, v ktorej žiadajú "". Príslušnú online petíciu podpísalo takmer 250.000 ľudí.S takýmto vízom by sa po celej EÚ mohli slobodne pohybovať profesionáli z oblasti cestovného ruchu, hudobného či filmového priemyslu či športovci.Horace Trubridge, generálny tajomník britskej Hudobnej únie (MU), uviedol, že odmietnutie ponuky EÚ zo strany Británie je "" v situácii, keď "" a zrušené boli stovky koncertov, turné, festivalov a pravidelných koncertov.Minulý týždeň organizátori britských hudobných festivalov uviedli, že pandémia napáchala škody na ich priemysle, a varovala, že takéto podujatia "", ak im vláda neposkytne väčšiu podporu.Britský minister Nicholas True uviedol, že je nepravdepodobné, že rozhovory s Bruselom o bezvízovom styku pre umelcov boli v blízkej budúcnosti obnovené.