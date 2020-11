Britskí vedci čakajú výsledky testov vakcíny proti COVID-19 do Vianoc

Londýn 19. novembra (TASR) - Vedci z Oxfordskej univerzity očakávajú, že do Vianoc by mohli oznámiť výsledky z tretej fázy testovania vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra AP.



Andrew Pollard, ktorý riadi klinické testy vakcíny na Oxfordskej univerzite, spolupracujúcej na jej vývoji s britskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, povedal, že výskum sa spomalil v dôsledku nízkeho počtu prípadov nákazy počas leta. Vakcína teraz prechádza rozsiahlejšími a komplexnejšími skúškami tretej fázy, ktoré majú potvrdiť výsledky predchádzajúcich fáz.



"Myslím si, že sa k tomu blížime a podľa pokroku to určite bude pred Vianocami," povedal Pollard pre BBC.



Oxfordská univerzita zverejnila výsledky predchádzajúcich testov, ktoré potvrdili, že ľudia vo veku nad 70 rokov vakcínu dobre znášajú a očkovacia látka u nich vyvoláva silnú odozvu imunitného systému. To je podľa Pollarda dôležité, pretože očkovanie u starších ľudí často nie je účinné.



Na druhej fáze testovania sa zúčastnilo 560 ľudí - vrátane 240 osôb vo veku nad 70 rokov. Rozdelení boli do skupín, ktoré dostali buď jednu, alebo dve dávky vakcíny alebo placebo. Imunitné reakcie boli vyhodnotené v deň očkovania a potom ešte niekoľkokrát v priebehu nasledujúcich týždňov. Vedci tvrdia, že reakcie boli "podobné" vo všetkých vekových skupinách. Štúdiu zverejnil vo štvrtok v odborný časopis The Lancet.



Americký farmaceutický koncern Pfizer a nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech v stredu oznámili, že vakcína proti ochoreniu COVID-19, na ktorej vývoji spolupracujú, má až 95-percentnú účinnosť, pripomína AP.



Pollard povedal, že rozličné vedecké tímy medzi sebou nesúťažia, pretože bude potrebných niekoľko vakcín na získanie kontroly nad pandémiou a návrat k bežnému životu.