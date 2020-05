Britskí vedci zisťujú, či môžu psy detegovať infikované osoby

Londýn 16. mája (TASR) - Britskí vedci začali sériu testov, cieľom ktorých je zistiť, či dokážu psy čuchom detegovať osoby infikované koronavírusom SARS-CoV-2 ešte predtým, ako sa u nich prejavia príznaky nákazy. S odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie britského ministerstva zdravotníctva o tom informovala agentúra AP.



Ministerstvo uviedlo, že epidemiológovia momentálne skúmajú, či dokážu psy, ktoré boli trénované na detekciu osôb nakazených maláriou, prípadne trpiacich na niektoré typy rakoviny, identifikovať aj ľudí infikovaných novým druhom koronavírusu.



Ak áno, mohli by byť podľa britského rezortu zdravotníctva využívané ako "neinvazívna metóda skorého varovania".



Špecialisti z Londýnskej školy pre hygienu a tropickú medicínu, ako aj odborníci z Durhamskej univerzity, spolupracujú na výskume s charitatívnou organizáciou Medical Detection Dogs. Britská vláda podporila výskum sumou 500.000 libier (približne 559.000 eur).



Skupina šiestich psov, zložená z labradorov a kokeršpanielov, už začala základný výcvik.



V prvej fáze výcviku by psy mali čuchať zápach zo vzoriek odobratých zdravým osobám, ako aj ľuďom dokázateľne infikovaným koronavírusom. Nasadení by mali byť len za predpokladu, že ich efektívnosť pri detekcii nakazených osôb bude potvrdená solídnymi vedeckými dôkazmi.



Podľa informácií zverejnených britskou spravodajskou stanicou SkyNews podľahlo v Británii v sobotu ochoreniu COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus, ďalších 468 ľudí. Celkový počet potvrdených obetí nákazy tak v Spojenom kráľovstve stúpol na 34.466. V krajine bolo za ten istý čas potvrdených 3451 nových prípadov nákazy. Infekcia týmto potenciálne smrtiacim ochorením tak bola v Británii celkovo potvrdená už pri 240.161 osobách.