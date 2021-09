Vládni poradcovia odporučili očkovať deti vo veku 12 až 15 rokov

Londýn 13. septembra (TASR) - Hlavní poradcovia vlád v oblasti zdravotníctva v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku odporučili očkovanie proti koronavírusu vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech aj deťom vo veku od 12 do 15 rokov. Toto odporúčanie musí najskôr prehodnotiť britská vláda, napísala v pondelok agentúra DPA.



Hlavní poradcovia toto rozhodnutie spravili na základe toho, aké následky má pandémia na vzdelanie detí a ich mentálne zdravie v súvislosti s tým, že nechodia do školy.



Približne tri milióny detí v Británii sa tak bude môcť podľa DPA zrejme čoskoro nechať zaočkovať proti koronavírusu. Predpokladá sa, že očkovaciu látku začnú deťom podávať priamo na školách tak skoro, ako to len bude možné.



Hlavní poradcovia vlád v oblasti zdravotníctva si myslia, že čo i len jedna dávka vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech dokáže do značnej miery znížiť šancu, aby deti medzi sebou vírus prenášali. Podľa klinických štúdií môže prvá dávka tejto vakcíny znížiť riziko nákazy koronavírusovým variantom delta o 55 percent a zabraňuje vzniku ťažkého priebehu ochorenia a smrti.



Vakcínou od spoločnosti AstraZeneca očkovať deti neplánujú, kedže tú v súčasnosti neporúčajú pre ľudí mladších ako 18 rokov.



Hlavní poradcovia zároveň požiadali britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI), aby preveril, či je deti tejto vekovej kategórie potrebné zaočkovať aj druhou dávkou vakcíny. Tú zrejme nezačnú deťom podávať skôr ako pred jarným trimestrom.



Hlavní poradcovia vlád v oblasti zdravotníctva sa rozhodli očkovanie pre deti od 12 do 15 rokov odporučiť aj napriek tomu, že JCVI prednedávnom ich očkovanie neodporučil. Prínosy očkovania detí by podľa výboru boli totiž "príliš malé".



V Británii je podľa Anglického úradu verejného zdravotníctva (PHE) v súčasnosti plne zaočkovaných proti koronavírusu približne 81 percent obyvateľov starších ako 16 rokov.