Britskí velitelia budú rokovať o mierovej jednotke pre Ukrajinu

Londýn 15. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v sobotu uviedol, že na budúci týždeň vo štvrtok sa v krajine zídu vojenskí velitelia s cieľom diskutovať o mierovej jednotke, ktorá by na Ukrajine mala dohliadať na akékoľvek možné prímerie. TASR informuje podľa agentúr AFP a AP.



"Dohodli sme sa na urýchlení našej praktickej práce na podpore potenciálnej dohody, takže teraz prejdeme do operačnej fázy," povedal Starmer po skončení virtuálneho summitu približne 30 krajín, tzv. koalície ochotných. Za schôdzke sa zúčastnil napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ako aj lídri z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu či predstavitelia NATO a EÚ.



"Opätovne sme potvrdili náš záväzok voči dlhodobej bezpečnosti Ukrajiny a zhodli sme sa, že Ukrajina musí byť schopná brániť sa a odradiť budúcu ruskú agresiu," povedal Starmer.



Rusko by malo podporiť dohodu o prímerí s Ukrajinou, ktorá by mohla viesť k trvalému mieru, uviedla po skončení summitu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



"Opakujeme našu podporu ukrajinskej dohode o prímerí. Teraz musí Rusko ukázať, že je ochotné podporiť prímerie vedúce k spravodlivému a trvalému mieru," napísala v príspevku na platforme X.



Schôdzka bola zameraná na to, ako jednotlivé krajiny môžu pomôcť ukrajinskej armáde vojensky i finančne, ako aj na zhodnotenie podpory akejkoľvek možnej budúcej mierovej misie na Ukrajine.



Na rozdiel od summitu z 2. marca sa sobotňajšia schôdzka zvolaná Starmerom konala virtuálne a konala sa po návrhu USA na 30-dňové dočasné prímerie v bojoch na Ukrajine, ktorý Kyjev už medzičasom podporil. Ruský prezident navrhované prímerie predtým v princípe podporil, podľa neho je ale potrebné riešiť ďalšie "vážne" otázky, napríklad ako a kto by dozeral na dodržiavanie zastavenia bojov pozdĺž celej frontovej línie. Takisto je podľa neho potrebné zaoberať sa základnými príčinami konfliktu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa britského premiéra ukázal, že Kyjev je "na strane mieru, pretože súhlasil a zaviazal sa k 30-dňovému prímeriu".