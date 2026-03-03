< sekcia Zahraničie
Britskí Zelení v prieskume predbehli labouristov premiéra Starmera
Štvrtina (25 percent) voličov, ktorí dali v roku 2024 svoj hlas Labouristickej strane teraz uviedla, že podporí Zelených. Viac ako tretina (37 percent) bude naďalej podporovať vládnucu stranu.
Autor TASR
Londýn 3. marca (TASR) – Britskí Zelení predbehli v prieskume verejnej mienky agentúry YouGov vládnucu Labouristickú stranu Keira Starmera. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že Zelení zaostávajú s 21 percentami za populistickou stranou Reform UK Nigela Faragea, ktorá získala 23 percent. Labouristi a konzervatívci sa delia o tretiu priečku so 16 percentami, píše TASR podľa webu Politico.
Ide o doteraz najvyššiu podporu pre Zelených v prieskumoch agentúry YouGov a prvýkrát, čo sa objavili na druhom mieste. Analytici to pripisujú volebnému úspechu ich kandidátky Hannah Spencerovej v doplňovacích voľbách do parlamentu v dlhodobo labouristickom volebnom okrsku Gorton a Denton v rámci Veľkého Manchestru.
Prieskum sa uskutočnil vo Veľkej Británii v nedeľu a pondelok na vzorke 2073 respondentov. Podľa neho sú Zelení najpopulárnejšou politickou stranou vo všetkých vekových kategóriách do 50 rokov. Za týmto úspechom je podľa analytikov najmä politika predsedu strany Zacka Polanskeho, ktorý prevzal vedenie tejto ľavicovej strany vlani v septembri.
Na základe prieskumu verejnej mienky agentúry POLITICO, ktorá zhromažďuje údaje z viacerých zdrojov, má strana Reform UK podporu 26 percent voličov, konzervatívci 17 percent, labouristi 16 percent a zelení 15 percent.
