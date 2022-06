Britskí železničiari budú opäť štrajkovať; odbory dohodu nedosiahli

Na snímke zatvorené nástupište na železničnej stanici Waterloo počas štrajku v Londýne 21. júna 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke z 22. júna 2022 pasažieri nastupujú do vlaku na železničnej stanici Stratford po tom, ako boli dopravné služby prerušené počas štrajku pracovníkov britskej železničnej dopravy v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 23. júna (TASR) - Zamestnanci železničnej dopravy v Spojenom kráľovstve budú vo štvrtok opäť štrajkovať po tom, ako sa v stredu odborom a zamestnávateľom nepodarilo dosiahnuť dohodu. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.Zdroj z prostredia spoločnosti Network Rail pre BBC uviedol, že stredajšie rokovania priniesli len malý pokrok. Zamestnávatelia novú platovú ponuku nepredložili. Generálny tajomník britského odborového zväzu zamestnancov dopravy RMT Mick Lynch zo stroskotania týchto rokovaní vinil britského ministra dopravy Granta Shappsa.Protesty budú podľa Lynchových slov pokračovať, kým odbory nezískajú dohodu zaručujúcu istotu zamestnania a zvýšenie platov, ktoré reaguje na zvyšujúce sa životné náklady. Tie sú spôsobené rastúcou mierou inflácie.Štrajk vyhlásil RMT po tom, ako sa mu počas uplynulého víkendu so železničnými spoločnosťami nepodarilo dohodnúť na platoch a záležitostiach v oblasti istoty zamestnania. Do protestu sa v utorok zapojili desaťtisíce zamestnancov a výpadky v železničnej doprave postihli milióny ľudí Anglicku, Škótsku a Walese.Štvrtkový štrajk by mal maj podobný rozsah ako utorkový, keď bolo v prevádzke len 20 percent vlakových spojení. Štvrtkový by sa však nemal vzťahovať na londýnske metro, píše BBC. Štrajk je naplánovaný aj na sobotu. Tomuto protestu je možné zabrániť v prípade, ak odbory a zamestnávatelia dosiahnu dohodu.