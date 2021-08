Britskí žiaci dosiahli v záverečných skúškach GCSE zlepšenie

Londýn 12. augusta (TASR) – Výsledky britských stredoškolských študentov v záverečných skúškach GCSE zaznamenali už druhý rok po sebe zlepšenie, informovala na svojej webovej stránke spravodajská stanica Sky News.



Najvyššie známky na úrovni sedem a vyššie dosiahlo 28,9 percenta študentov, čo je oproti vlaňajšku nárast o 2,7 percenta.



Prezenčná forma skúšok GCSE bola vlani a aj tento rok pre koronavírusovú pandémiu zrušená a známky študentom udeľovali učitelia na základe výsledkov dosiahnutých v období pandémie počas výučby, pripomína Sky News.



V roku 2019 – keď sa skúšky naposledy konali prezenčnou formou – hodnotenie sedem dosiahlo 20,8 percenta študentov.



V roku 2021 sa zvýšil aj celkový počet študentov, ktorí skúšky úspešne absolvovali. Stupeň štyri, ktorý je na to potrebný, dosiahli viac ako tri štvrtiny žiakov. V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje nárast o 0,8 percenta.



Štátny tajomník ministerstva školstva pre oblasť vzdelávacích štandardov Nick Gibb povedal, že študenti majú za sebou výnimočný rok spôsobený pandémiou.



„Voči deťom a mladým ľuďom by nebolo spravodlivé, keby museli absolvovať prezenčné skúšky," povedal a pripomenul rozdiely v podmienkach, ktoré mali jednotliví žiaci k dispozícii z dôvodu pandemických opatrení. Hodnotenie učiteľmi je preto podľa neho „najlepšou alternatívou" s cieľom zabezpečiť, aby títo žiaci mohlo pokračovať v ďalšom vzdelávaní alebo v príprave na povolanie.



Gibb však dodal, že vláda by v roku 2022 chcela skúšky GCSE opätovne uskutočniť prezenčnou formou.



Skúšky GCSE (General Certificate of Secondary Education) sa za normálnych okolností uskutočňujú v 11. ročníku školskej dochádzky a po ich úspešnom absolvovaní získajú žiaci doklad o ukončení vzdelávania. Študenti, ktorí sa rozhodnú pokračovať v ďalšom štúdiu na strednej škole s cieľom uchádzať sa o štúdium na univerzite, následne absolvujú v 13. ročníku skúšky A Level, ktorých časťou sú aj skúšky AS Level.