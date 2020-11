Britsko-švédska firma oznámila, že jej vakcína potrebuje ďalšiu štúdiu

Londýn 26. novembra (TASR) - Šéf britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca Pascal Soriot vo štvrtok oznámil, že musia urobiť ešte ďalší výskum svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, pretože sa objavili otázky ohľadne ochrany, teda účinnosti, ktorú poskytuje. Soriot však dodal, že je nepravdepodobné, aby toto dodatočné testovanie nepriaznivo ovplyvnilo schvaľovací proces regulačného úradu v Európe. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



AstraZeneca a jej partner, Oxfordská univerzita, v pondelok oznámili, že ich vakcína má podľa predbežných výsledkov klinických testov priemernú účinnosť 70 percent, a preto už žiada o schválenie regulačným úradom.



Percento skočilo na 90 percent, keď bola podaná namiesto pôvodne polovičnej celá dávka - podobné percento dosiahli aj konkurenčné vakcíny vyvíjané spoločnosťami Pfizer/BioNTech a Moderna.



Americkí vedci však uviedli, že vyššie percento účinnosti bolo zaznamenané počas testov na ľuďoch vo veku 55 rokov a menej a zistilo sa to počas klinických testov náhodou.



Šéf britskej Oxfordskej skupiny pre vakcíny Andrew Pollard tento týždeň povedal, že ďalšie dôkazy budú dostupné na budúci mesiac, ale dobrý výsledok stále platí a "je veľmi dôležitý".



"Teraz, keď sme podľa všetkého zistili jej lepšiu účinnosť, musíme to overiť, takže musíme urobiť ďalšiu štúdiu," povedal výkonný šéf Soriot v interview pre mediálnu spoločnosť Bloomberg, z ktorého citovala agentúra AFP.



Do vakcíny spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity sa vkladajú veľké nádeje, uviedol Pollard. Označil ju za "vakcínu pre svet" vzhľadom na jej lacnejšiu výrobu a ľahšie skladovanie a distribúciu.



Táto očkovacia látka sa dá skladovať, prepravovať a udržiavať za bežných chladiacich podmienok v rozpätí od 2 do 8 stupňov Celzia najmenej šesť mesiacov.



Vakcína spoločností Pfizer/BioNTech si vyžaduje teplotu mínus 70 stupňov Celzia, čo zvyšuje náklady, a preto môže byť mimo dostupnosti pre krajiny s nižšími a strednými prípadmi.



AstraZeneca takisto prisľúbila, že svoju vakcínu poskytne rozvojovým krajinám na neziskovej báze, dodala samotná firma.