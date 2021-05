Britskú vládu obviňujú zo znovuzavádzania epidemiologických reštrikcií

Londýn 25. mája (TASR) - Kritici obviňujú vládu britského premiéra Borisa Johnson, že tajne zavádza epidemiologické reštrikcie v niektorých častiach Anglicka, ktoré sa stali ohniskami šírenia nového, tzv. indického variantu koronavírusu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Takáto kritika v utorok zaznela z úst viacerých britských poslancov a lokálnych zdravotníckych činiteľov, ktorí poukázali na to, že ich vláda o nových obmedzeniach zavedených v ôsmich oblastiach Anglicka vopred neupovedomila ani ich s nimi nekonzultovala. Príslušné oznámenie zverejnila minulý piatok len prostredníctvom internetu.



Líder opozičných labouristov Keir Starmer označil za "veľmi hanebné", že vláda o chystaných opatreniach vopred neinformuje miestne obyvateľstvo. "Zavádzanie miestnych lockdownov nie je správny prístup, z pohľadu verejného zdravia ani lokálnych ekonomík," vyhlásil Starmer.



Sprísnené odporúčania platia napríklad v londýnskom obvode Hounslow, v meste Leicester a v mestách Blackburn a Bolton ležiacich na severozápade Anglicka. Vláda napríklad odporučila, aby sa obyvatelia z týchto lokalít nestretávali v uzavretých priestoroch a necestovali do iných regiónov.



Oficiálne deklarovaná stratégia britskej vlády počíta s postupným uvoľňovaním reštrikcií v rámci celého Anglicka, priamo však nevylučuje ani zavádzanie obmedzení v lokálnych ohniskách nákazy. Opatrenia sa v krajine zmierňujú už niekoľko týždňov a ďalšia fáza plošného uvoľňovania je naplánovaná na 21. júna.



V mene britskej vlády kritiku odmietla ministerka práce Therese Coffeyová. Nové reštrikcie podľa nej len uviedli do praxe varovania týkajúce sa šírenia tzv. indického variantu, ktoré v posledných týždňoch zverejňoval premiér Johnson.



"Predseda vlády vysvetlil, že v určitých oblastiach je potrebná mimoriadna obozretnosť v súvislosti s indickým variantom. Je preto dobré, že sú pre takéto lokality vydávané aj oficiálne odporúčania," vyhlásila Coffeyová.



Premiér Johnson nedávno naznačil, že by harmonogram uvoľňovania opatrení mohol byť prehodnotený, ak dôjde k zhoršeniu situácie v súvislosti so šírením tzv. indického variantu. Príslušné rozhodnutie britskej vlády sa očakáva 14. júna.