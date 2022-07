Britskú vládu opustili ďalší členovia; Johnson odstúpiť odmieta

Londýn 6. júla (TASR) - Britskú konzervatívnu vládu opustili v stredu ďalší dvaja členovia po tom, ako v stredu podali demisiu ministri financií a zdravotníctva. Podľa pozorovateľov to zvyšuje politický tlak na premiéra Borisa Johnsona, ktorý však množiace sa výzvy na svoje odstúpenie odmieta.



Podľa spravodajskej stanice Sky News ohlásili v stredu svoj odchod z funkcie štátny tajomník ministerstva školstva Will Quince a námestníčka ministra dopravy Laura Trottová, ktorí obaja zároveň pôsobia ako poslanci parlamentu.



Ani jeden z nich v súvislosti s dôvodmi svojej rezignácie priamo nespomenul premiéra Johnsona, ktorého pozíciu v poslednom období oslabila séria škandálov.



Quince však ako dôvod svojho odchodu uviedol aféru okolo konzervatívneho politika Christophera Pinchera obvineného z obťažovania. Trottová vo svojom vyjadrení napísala len to, že kvôli udalostiam z posledných mesiacov stratila vieru vo vládnu politiku, avšak zdôraznila, že bude naďalej pôsobiť v parlamente ako poslankyňa Konzervatívnej strany.



Na odstúpenie premiéra Johnsona vyzvalo už viacero poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany a jej blízkych médií, on je však podľa všetkého odhodlaný bojovať o svoje zotrvanie vo funkcii. Podľa pozorovateľov sa Johnsonovi kritici z radov konzervatívcov zrejme pokúsia zmeniť súvisiace vnútrostranícke pravidlá, aby mohli uskutočniť ďalšie hlasovanie o vyslovení nedôvery a dosiahli tak jeho odchod z premiérskeho postu, píše agentúra DPA.



K zmene pravidiel by mohlo podľa Sky News dôjsť ešte v priebehu stredy; či sa tak skutočne stane, nie je jasné. Johnson totiž už v júni prežil hlasovanie o nedôvere a podľa platných pravidiel Konzervatívnej strany by sa ďalší takýto pokus mohol konať až o 12 mesiacov.



Britské médiá v tejto súvislosti špekulujú, kto by Johnsona prípadne mohol nahradiť. Sky News považuje za hlavných favoritov odstúpivšieho ministra financií Rishiho Sunaka, poslankyňu Penny Mordauntovú, ministra obrany Bena Wallacea a šéfku diplomacie Lizz Trussovú.



V utorok odišli zo svojich funkcií ministri financií a zdravotníctva Rishi Sunak a Savid Javid, ktorí svoje rozhodnutia zdôvodnili nespokojnosťou so súčasným fungovaním kabinetu. Premiér ešte v ten istý deň vymenoval nových ministrov Nadhima Zahawiho a Steva Barclaya, ktoré sú považovaní za politikov lojálnych voči Johnsonovi.



V priebehu utorka sa svojich funkcií vzdali aj viacerí ďalší nižšie postavení konzervatívni členovia kabinetu a štátni činitelia, podľa Sky News ich bolo až sedem.



Britský premiér čelí rozsiahlej kritike za účasť na večierkoch v rokoch 2020 a 2021, ktoré sa konali v čase koronavírusovej pandémie a lockdownov. Tlak na vládu zvyšujú aj rastúce ceny energií a potravín.



Posledným zo série škandálov je aféra okolo Christophera Pinchera, ktorý v súkromnom klube pre členov Konzervatívnej strany v Londýne v opitosti obchytkával dvoch mužov. Boris Johnson ho len pred niekoľkými mesiacmi vymenoval za zástupcu šéfa poslaneckého klubu konzervatívcov v parlamente.