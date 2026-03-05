< sekcia Zahraničie
AP: Britskú základňu na Cypre zasiahol dron vypustený z Bejrútu
V pondelok smerovali na ostrov aj ďalšie dva drony, ktoré zostrelili vojenské lietadlá pôsobiace na Akrotiri.
Autor TASR
Nikózia 5. marca (TASR) - Iránsky dron Šáhid, ktorý v noci na pondelok zasiahol britskú základňu Akrotiri na Cypre a spôsobil tam menšie škody, bol podľa cyperského predstaviteľa vypustený z libanonského Bejrútu. Informáciu poskytol agentúre AP vo štvrtok pod podmienkou anonymity, píše TASR.
V pondelok smerovali na ostrov aj ďalšie dva drony, ktoré zostrelili vojenské lietadlá pôsobiace na Akrotiri. Od týchto útokov úrady zaznamenali viacero falošných poplachov týkajúcich sa podozrivých objektov vo vzdušnom priestore krajiny.
Britská letecká základňa sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35.
Po incidentoch vysielajú viaceré krajiny do oblasti pomoc. Británia poslala na Cyprus vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom a do regiónu nasadzuje aj torpédoborec HMS Dragon, ktorý je vybavený systémom protivzdušnej obrany. Grécko vyslalo na Cyprus dve fregaty a dve stíhacie lietadlá F-16. Francúzsko nasadilo dodatočné prostriedkov protivzdušnej obrany či fregatu Languedoc a Charles de Gaulle do Stredozemného mora.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu. Do útokov na podporu Iránu sa zapojilo aj libanonské militantné hnutie Hizballáh.
V pondelok smerovali na ostrov aj ďalšie dva drony, ktoré zostrelili vojenské lietadlá pôsobiace na Akrotiri. Od týchto útokov úrady zaznamenali viacero falošných poplachov týkajúcich sa podozrivých objektov vo vzdušnom priestore krajiny.
Britská letecká základňa sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35.
Po incidentoch vysielajú viaceré krajiny do oblasti pomoc. Británia poslala na Cyprus vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom a do regiónu nasadzuje aj torpédoborec HMS Dragon, ktorý je vybavený systémom protivzdušnej obrany. Grécko vyslalo na Cyprus dve fregaty a dve stíhacie lietadlá F-16. Francúzsko nasadilo dodatočné prostriedkov protivzdušnej obrany či fregatu Languedoc a Charles de Gaulle do Stredozemného mora.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu. Do útokov na podporu Iránu sa zapojilo aj libanonské militantné hnutie Hizballáh.