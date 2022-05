T. Radakin:Rusko urobilo počas invázie na Ukrajine katastrofálne chyby

Londýn 4. mája (TASR) - Najvyššie postavený britský námorný veliteľ, admirál Tony Radakin, je prekvapený zo zlyhaní ruskej armády, ktorá zaútočila na Ukrajinu napriek "slabým" spravodajským informáciám, čo podľa neho viedlo ku "katastrofálnym výsledkom" invázie. Povedal to na podujatí CEO Council Summit v Londýne, ktorý zorganizoval denník The Wall Street Journal (WSJ).



"Katastrofálne chyby majú tendenciu viesť ku katastrofálnym následkom," povedal admirál a spresnil, že Rusko nikdy vojensky neoperovalo v takomto veľkom rozsahu od konca druhej svetovej vojny. Úspešná operácia by sa podľa Radakina musela opierať o synchronizáciu a dynamiku, ktorá u ruskej armády absentuje. Moskva podľa neho robí strategické chyby a jej "rozhodovanie sa len zriedka zlepšuje".



Admirál povedal, že verí tomu, že ruský prezident Vladimir Putin osobne dohliada na vojenské ťaženie a že šéf Kremľa vykazuje črty autokratického vodcu, ktorý je čoraz viac izolovaný.



"Boli sme prekvapení, akým spôsobom sa Rusko postavilo k invázii. Postup na Ukrajine svedčí o šokujúcom zlyhaní jeho spravodajských služieb a o neuveriteľnej arogancii," povedal Radakin. Na druhej strane vyzdvihol odvahu a vynaliezavosť ukrajinských ozbrojených síl.



"Nech je (ruská) koncovka akákoľvek, bude drasticky odlišná od ich pôvodných plánov," dodal admirál. Ruské vojenské ťaženie sa podľa neho začalo ambíciou ovládnuť celú Ukrajinu, zatlačiť Severoatlantickú alianciu do kúta a demonštrovať silu a autoritu Ruska. Tieto vytýčené ciele sa Moskve nepodarili.



"Očakávali sme oveľa väčší nápor zo strany Ruska," povedal Radakin a dodal, že Moskva má problémy s koordináciou jednotlivých zložiek svojich ozbrojených síl. Kremeľ už podľa neho utrpel taktickú porážku, keď bol nútený presunúť ťažisko svojej operácie do Donbasu na východe Ukrajiny.



"Kroky Ruska vyzerajú byť neuveriteľne riskantné a neuveriteľne uponáhľané," povedal admirál v súvislosti s aktuálnymi bojmi na východe Ukrajiny.



Radakin ďalej vysvetlil, že Moskve sa nepodarilo prerušiť komunikačné kanály Kyjeva, čo umožnilo tamojšiemu prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému hovoriť s celým svetom počas prebiehajúcej vojny. Admirál si tiež myslí, že Rusku sa nepodarilo dosiahnuť vzdušnú prevahu, lebo jeho sily neboli dostatočne dynamické.