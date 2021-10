Bulvárny denník sa ospravedlnil za článok o krádeži vzorca na Sputnik

Londýn 13. októbra (TASR) – Britský bulvárny denník Daily Express sa ospravedlnil za zverejnenie prevzatého článku, v ktorom sa tvrdí, že Rusko ukradlo vzorec na vakcínu spoločnosti AstraZeneca a na jeho základe vytvorilo očkovaciu látku Sputnik V. Informoval o tom v stredu ruský spravodajský web Meduza.io.



Pôvodne sa tieto tvrdenia objavili v inom britskom bulvárnom denníku The Sun, ktoré bez uvedenia zdrojov napísal, že britské „tajné služby majú dôkazy, že údaje ukradol jeden z Putinových špiónov". Tento článok neskôr prevzalo niekoľko ďalších bulvárnych periodík vrátane denníka Daily Express.



Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý zodpovedá za marketing a predaj vakcíny Sputnik V v zahraničí, vo svojom vyhlásení z 11. októbra označil tvrdenia The Sun za „ďalší príklad falošných správ" a vysvetlil rozdiel medzi štruktúrou Sputniku V a vakcíny Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca.



RFPI konštatoval, že „namiesto šírenia falošných správ by britské médiá a vládne úrady mali lepšie chrániť povesť spoločnosti AstraZeneca a jej bezpečnej a účinnej vakcíny, na ktorú v médiách neustále útočia konkurenti tvrdeniami vytrhnutými z kontextu".



Daily Express potom článok prevzatý z The Sun stiahol a zverejnil ospravedlnenie spolu s komentárom RFPI.



Samotný The Sun sa za svoj článok neospravedlnil, len na konci jeho upravenej verzie na webe doplnil vysvetlenie, že RFPI považuje zverejnené informácie za nepravdivé.



Na oficiálnom webe vakcíny Sputnik V sa v pondelok večer objavilo vyhlásenie, že „niekoľko britských bulvárnych novín bolo nútených ospravedlniť sa" za lživé informácie o vakcíne ruskej výroby.



„Ide o ďalšie víťazstvo v boji proti negatívnej kampani západných médií proti ruskej vakcíne Sputnik V," píše sa vo vyhlásení. Táto kampaň sa podľa vyhlásenia začala na podnet nadnárodných spoločností v rámci „ich honby za ziskom a podielom na trhu na úkor zdravia bežných ľudí".



Spravodajský web Meduza.io súčasne podotkol, že na stránke Sputnika V nie sú aktuálne informácie o ospravedlneniach iných denníkov - okrem novín Daily Express.



Tvrdenia o krádeži vzorca vakcíny vyvolali v Moskve ostré kritické reakcie. Gennadij Oniščenko, poslanec vládnucej strany Jednotné Rusko, ktorý predtým pôsobil ako šéf ruského úradu verejného zdravia a prezidentský poradca, uviedol, že ľudia zapletení do tejto mediálnej kauzy by mali byť prepustení a vyhľadať psychiatrickú pomoc.



„Navrhujem, aby poslali novinárov (redakcie) The Sun na psychiatrické vyšetrenie," povedal Oniščenko agentúre RIA Novosti. „A zamestnanci (britskej tajnej služby) MI6 by mali byť prepustení, pretože prišli o schopnosť vykonávať svoju prácu," deklaroval poslanec.