Britský diplomat musí opustiť Rusko pre obvinenie zo špionáže

.
Moskva 30. marca (TASR) - Rusko prikázalo britskému diplomatovi z veľvyslanectva v Moskve opustiť krajinu pre obvinenia zo špionáže, oznámila v pondelok Federálna bezpečnostná služba (FSB). TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a AFP.

Podľa ruských úradov sa druhý tajomník veľvyslanectva Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg zapájal do „podvratnej spravodajskej činnosti ohrozujúcej bezpečnosť Ruska“. Diplomat sa údajne počas neoficiálnych stretnutí s ruskými odborníkmi z oblasti ekonomiky pokúšal získať citlivé informácie.

Na základe týchto zistení ruské ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s ďalšími úradmi rozhodlo o odobratí jeho diplomatickej akreditácie a nariadilo mu opustiť krajinu do dvoch týždňov. Britská ambasáda na obvinenia zatiaľ nereagovala.

FSB odporučila ruským občanom, aby sa vyhli neoficiálnym stretnutiam s britskými diplomatmi bez súhlasu ministerstva zahraničných vecí. Inak im podľa FSB hrozia negatívne dôsledky vrátane trestnej zodpovednosti.

Vzťahy medzi Londýnom a Moskvou sú v súčasnosti napäté pre vojnu na Ukrajine a dlhodobo ich komplikujú aj obvinenia zo špionáže. Navzájom si vyhostili už viacero diplomatov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie vystriedal dážď, na ako dlho?