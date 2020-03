Britský expert hovorí o možnom spomaľovaní epidémie

Londýn 30. marca (TASR) - Epidémia koronavírusu v Spojenom kráľovstve vykazuje prvé náznaky možného spomaľovania. Myslí si to expert Neil Ferguson, ktorý funguje aj ako poradca britskej vlády v boji s koronavírusom, informovala v pondelok stanica BBC.



Prísne epidemiologické opatrenia pritom v Británii platia len asi týždeň.



"Domnievame sa, že epidémia sa momentálne začína spomaľovať," uviedol v rozhlasovej relácii BBC profesor Ferguson, odborník na matematickú biológiu z univerzity Imperial College London.



Profesor hovoril o "prvých náznakoch" mierneho spomaľovania šírenia epidémie, medzi ktoré podľa neho patrí napríklad mierny pokles v dennom počte novoprijatých pacientov v nemocniciach.



Nové prípady nákazy stále pribúdajú, avšak tempo nárastu sa podľa Fergusona spomalilo. Tento trend ešte nebadať na počte úmrtí, pokles v tejto sfére sa však podľa neho zvyčajne prejavuje až s väčším odstupom.



Ferguson odhadol, že aktuálne môžu byť infikované dve až tri percentá obyvateľov Spojeného kráľovstva. Približne tretina až 40 percent z nakazených nemá žiadne príznaky. Príslušné údaje sú však podľa neho príliš nekompletné na to, aby sa podľa nich dal predpokladať ďalší vývoj epidémie.



Profesor tiež informoval o tom, že testy novej protilátky proti koronavírusu sú už v záverečnom štádiu overovania. Podľa jeho slov by mohla byť pripravená na použitie skôr v priebehu niekoľkých "dní než týždňov".



V Británii zatiaľ potvrdili 19.522 prípadov nákazy novým koronavírusom, prevažnú väčšinu z toho v Anglicku (16.482). Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Británii doposiaľ 1235 pacientov.