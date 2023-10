Britský expremiér Johnson bude pracovať pre stanicu GB News

Londýn 28. októbra (TASR) - Bývalý britský premiér Boris Johnson v piatok oznámil, že bude spolupracovať so spravodajskou televíznou a rozhlasovou stanicou GB News. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Johnson, ktorý začiatkom tohto roka odstúpil z funkcie poslanca, bude pre tento kanál pracovať ako moderátor, tvorca programov a politický komentátor. Expremiér bude "zohrávať kľúčovú úlohu" pri pokrývaní volieb v Spojenom kráľovstve a USA v budúcom roku a bude uvádzať seriál, ktorý "predstaví silu Británie vo svete", uviedla GB News so sídlom v Londýne.



Pôjde už o jeho druhý pracovný post v médiách; Johnson pôsobí od júna ako publicista v bulvárnom denníku Daily Mail. Prisľúbil, že sa podelí o svoje "neskreslené názory" na rôzne témy. Pre stanicu začne pracovať od začiatku nového roka. Očakáva sa, že zvýši jej podiel na britskom mediálnom trhu.



Po bývalom ministrovi obchodu Jacobovi Reesovi-Moggovi, podpredsedovi Konzervatívnej strany Leehovi Andersonovi a poslancoch Esther McVeyovej a Philipovi Daviesovi je najnovším konzervatívnym politikom, ktorý sa pridal ku GB News.



"Budem tomuto novému pozoruhodnému kanálu poskytovať svoje neprikrášlené názory na všetko od Ruska po Čínu, vojnu na Ukrajine, na to, ako čelíme všetkým týmto výzvam, až po obrovské príležitosti, ktoré sú pred nami," uviedol Johnson.



Stanica GB News začala vysielať v roku 2021. Ponúka kombináciu spravodajstva, názorov a analýz, ktorá sa viac podobá programom amerických spoločností ako Fox News než iným britským staniciam, konštatuje Reuters.



Johnson, ktorý bol hlavným politickým lídrom hnutia za vystúpenie Británie z Európskej únie, sa stal premiérom v júli 2019 a neskôr v tom istom roku získal vo voľbách veľkú väčšinu. Vlani v septembri však odstúpil po sérii škandálov, ktoré ho stáli podporu mnohých zákonodarcov Konzervatívnej strany.



V lete sa vzdal funkcie poslanca za volebný obvod Uxbridge a South Ruislip po tom, ako parlamentný výbor pre výsady zistil, že úmyselne zavádzal Dolnú snemovňu v súvislosti s porušovaním covidových pravidiel na Downing Street počas lockdownu.



Johnsonove kroky a rozhodovanie vo funkcii premiéra počas pandémie koronavírusu sa stále vyšetrujú.



Johnson podľa stanice BBC News za päť mesiacov po odchode z funkcie premiéra zarobil 4,8 milióna libier, najmä za vystúpenia na podujatiach a zmluvu na napísanie knihy pamätí.