Britský Gang vykorisťoval 16 Čechov, ich práca mala znaky otroctva

Londýn 30. septembra (TASR) - Šestnásť občanov Českej republiky nútil zločinecký gang pracovať v Británii v sieti rýchleho občerstvenia a v závode dodávajúcom pekárenské výrobky supermarketom. Ich práca vykazovala znaky novodobého otroctva a gang ich vykorisťoval vyše štyri roky, píše TASR s odvolaním sa na správu na webe BBC.



Deväť obetí pracovalo v pobočke McDonald's v meste Caxton, deväť v závode spoločnosti Speciality Flatbread Ltd na výrobu pita chleba v Hoddesdone a v Tottenhame v severnom Londýne. Produkty dodával supermarketom Asda, Co-op, M&S, Sainsbury’s, Tesco a Waitrose. Dve obete pracovali na oboch miestach.



Obete zarábali zákonnú minimálnu mzdu, ale takmer celú výplatu museli odovzdať gangu. Väčšina pochádzala zo zraniteľného prostredia ľudí bez domova a ľudí závislých od drog. Gang im podľa zistení polície zabavil pasy a ovládal ich prostredníctvom strachu a násilia.



Šesť členov rodinnej prevádzačskej siete z Českej republiky odsúdili v dvoch trestných procesoch, ktoré sa pre pandémiu COVID-u uskutočnili s oneskorením. BBC zmieňuje obmedzenia uvalené na informovanie o prípade.



Šestnásť obetí žilo z niekoľkých libier denne v nevyhovujúcich podmienkach, napríklad v zatekajúcej chatrči alebo nevykurovanom karavane. Z ich práce si členovia gangu financovali luxusné autá, zlaté šperky a nehnuteľnosti v Českej republike.



Obete niekoľkokrát utiekli do vlasti, gang ich však vystopoval a priviezol späť do Británie. Vykorisťovanie sa skončilo v roku 2019, keď obete kontaktovali českú políciu, ktorá potom spolupracovala s britskými kolegami.



Podľa zistení BBC, ktorá skúmala právne podklady k prípadu a hovorila s tromi obeťami, sa varovné signály prehliadali najmenej štyri roky. Mzdy obetí sa totiž vyplácali na bankové kontá vedené pod menami iných osôb, alebo v McDonald's odpracovali extrémne nadčasy.



Britský Zákon o novodobom otroctve vyžaduje, aby väčšie spoločnosti, ako sú supermarkety alebo McDonald's (nie však táto franšízová pobočka), zverejňovali výročné správy s riešením tohto problému.



Britské zastúpenie McDonald's UK uviedlo, že zdokonalilo systémy na identifikáciu "potenciálnych rizík" a Britské konzorcium maloobchodu vyhlásilo, že jeho členovia sa z prípadu poučia.