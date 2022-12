Britský generál: Ruské raketové útoky môžu byť predzvesťou ofenzívy

Londýn 17. decembra (TASR) - Najnovšie ruské raketové útoky na Ukrajine môžu byť predzvesťou veľkej ruskej ofenzívy. Pre stanicu Sky News to v piatok uviedol britský generál vo výslužbe Richard Shirreff, ktorý v minulosti pôsobil ako zástupca vrchného veliteľa síl NATO v Európe, informuje TASR.



Podľa generálových slov Rusko od októbra vypálilo na Ukrajinu už viac ako 1000 rakiet, a to so zámerom spôsobovať škody v ukrajinských mestách a podlomiť tak morálku civilného obyvateľstva.



Nové správy tajných služieb však podľa neho naznačujú, že najnovšie útoky by mohli byť okrem toho aj "predzvesťou veľkej ruskej ofenzívy".



Ruská armáda podľa neho v posledných týždňoch konsoliduje svoje jednotky na frontových líniách, ktoré posilňuje aj veľkými počtami novomobilizovaných.



Novembrový odsun ruských síl z juhoukrajinského mesta Cherson umožnil Rusom posilniť svoje vojská na iných úsekoch ukrajinského frontu, uviedol generál Richard Shirreff, ktorý pôsobil ako zástupca vrchného veliteľa síl NATO v Európe (SACEUR) v rokoch 2011 – 2014.