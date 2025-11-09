< sekcia Zahraničie
Britský herec Richard Burton sa narodil pred 100 rokmi
Napriek svojim presvedčivým hereckým výkonom nikdy nezískal Oscara, aj keď ho nominovali sedemkrát.
Autor TASR
Londýn/Bratislava 9. novembra (TASR) - Diváci si ho pamätajú najmä ako Marka Antonia vo výpravnom historickom filme Kleopatra, ale on svoje herecké umenie predviedol v mnohých ďalších kvalitných snímkach i na divadelných doskách. Britský herec Richard Burton by v pondelok 10. novembra oslávil storočnicu od svojho narodenia.
Napriek svojim presvedčivým hereckým výkonom nikdy nezískal Oscara, aj keď ho nominovali sedemkrát. Na konte mal však dve ceny BAFTA, dva Zlaté glóbusy, dve ceny Tony a jednu Grammy. Bol jednou z veľkých postáv britského povojnového herectva. Burton bol tiež jeden z prvých ambasádorov dobrej vôle Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a už pred viac než polstoročím sa venoval témam utečencov a globálnej migrácie.
Richard Burton, vlastným menom Richard Walter Jenkins, sa narodil v roku 1925 v juhowaleskej obci Pontrhydyfen ako syn uhliara a ako dvanáste z 13 detí. Vo veku dvoch rokov prišiel o matku a otec-alkoholik sa nedokázal o rodinu postarať. Výchovy malého Richarda sa ujala o 20 rokov staršia sestra Cecilia s manželom. V 15-ich rokoch musel opustiť školu a zamestnal sa ako pomocník v galantérii.
Vďaka účinkovaniu v centre pre mladých sa vrátil na strednú školu, kde si ho všimol učiteľ a producent stanice BBC Philip Burton, ktorý v ňom objavil umelecké vlohy. Richarda si neskôr adoptoval, dal mu aj svoje priezvisko Burton, a pomohol mu dostať sa na prestížnu univerzitu v Oxforde.
Už počas štúdií na seba mladík upozornil najmä úlohami v hrách Williama Shakespeara. V divadle debutoval v roku 1945 a jeho prvý film bol Posledné dni Dolwynu (1949). Na konci 50. rokov sa stal uznávaným hercom tzv. novej vlny. Chýr o výbornom hercovi sa dostal až do mekky filmového priemyslu, Hollywoodu, kde sa po prvý raz predstavil vo filme Moja sesternica Rachel (1952).
Do manželského zväzku vstúpil Richard Burton päťkrát. Jeho prvou ženou bola herečka Sybil Williamsová, s ktorou si padli do oka pri nakrúcaní jeho prvého filmu. Mali spolu dcéry Katherine a Jessicu. Počas manželstva so Sybil sa Richardova rodina presťahovala do švajčiarskej obce Céligny v ženevskom kantóne. Dôvodom boli vysoké dane a náklady na bývanie v Británii.
Burton bol jedným z tých, ktorí mali to šťastie zahrať si v dovtedy najdrahšom filmovom projekte štúdia Fox - snímke Kleopatra (1963). Pri jeho nakrúcaní stretol svoju osudovú partnerku, britsko-americkú herečku Elizabeth Taylorovú.
Po slávnej Kleopatre nasledovalo viac ako desaťročné spoločné manželstvo. Rozviedli sa v roku 1974, ale o rok neskôr sa na jeden rok znova zosobášili. Spoločne si adoptovali nemecké dievčatko Mariu, ktoré dostalo priezvisko po známom hercovi. Ich najväčší úspech bol film Kto sa bojí Virginie Woolfovej? (1966), za ktorý Taylorová získala Oscara a Richard bol naň nominovaný.
Po druhom rozvode s Elizabeth sa Burton oženil štvrtýkrát, jeho manželkou sa v roku 1976 stala britská modelka Suzy Millerová, ktorú spoznal v divadle, a tá sa preňho rozviedla so slávnym pilotom Formuly 1 Jamesom Huntom. Vydržali spolu šesť rokov. V roku 1983 si Burton zobral za manželku Sally Hayovú, asistentku produkcie, a rozdelila ich až náhla smrť herca v roku 1984.
V roku 1970 britská kráľovná Alžbeta II. udelila Burtonovi titul Commander of the Order of the British Empire (CBE) a zdalo sa, že herec je na ceste k absolútnym výšinám. Smrťou staršieho brata Ifora v roku 1972, ktorého si slávny herec vážil a rešpektoval, sa však začali stupňovať Burtonove problémy s alkoholom. V poslednom roku života dokončil filmovú adaptáciu Orwellovho románu 1984 a rok predtým film Alenka v ríši divov.
Mal mimoriadne hlasové schopnosti, svoj hlas prepožičal mnohým rozhlasovým postavám, ako aj kresleným postavičkám v rozprávkach pre deti. Celkovo účinkoval vo viac než 60 filmoch. Jeho ďalšie popredné vystúpenia sa udiali v snímkach Rúcho (1953), Krysy púšte (1953), Keď nastali dažde (1955), Alexander Veľký (1956), Obzri sa v hneve (1958), Ľadový palác (1960), Najdlhší deň (1962), Becket (1964), Komedianti (1967), Kam orly nelietajú (1968), Modrofúz (1972), Equus (1977), Dotyk medúzy (1978), Žoldnierska zrada (1978), Tristan a Izolda (1979), či Lekcie lásky (1981).
V roku 2013 mu posmrtne odhalili hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Jeho hviezda je v blízkosti hviezdy jeho bývalej manželky Elizabeth Taylorovej. O vzťahu Richarda Burtona a jeho učiteľa Philipa Burtona nakrútil v roku 2025 britský režisér Marc Evans film s názvom Mr Burton.
