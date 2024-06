Britský herec Theo James sa stal veľvyslancom dobrej vôle UNHCR

Londýn 17. júna (TASR) - Britský herec Theo James sa stal veľvyslancom dobrej vôle Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Oznámilo to v pondelok UNHCR, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a webstránky tejto agentúry OSN.



James, ktorý sa preslávil úlohami v seriáloch ako Gentlemani či Biely lotos, podporuje činnosť UNHCR už od roku 2016, pričom v uplynulých rokoch cestoval do Grécka, Francúzska či Jordánska, aby sa tam stretol so žiadateľmi o azyl a utečencami. K menovaniu do funkcie ambasádora UNHCR uviedol, že minulosť jeho vlastnej rodiny mu "umožnila pochopiť obetu a boj, ktorým utečenci čelia".



Počas druhej svetovej vojny bol Jamesov starý otec Nicholas Taptiklis nútený utiecť z Grécka. Dostal sa až do sýrskeho Damasku. Podľa hercových slov ho miestni prijali a on sa im odvďačil tým, že sa v Sýrii vrátil k svojmu povolaniu - pracoval ako lekár. Po skončení vojny v tomto povolaní pokračoval aj v nemeckom Göttingene, kde pracoval pre organizáciu spadajúcu pod OSN, ktorá bojovala proti šíreniu týfusu a tuberkulóze v utečeneckých táboroch.



James tvrdí, že odvaha a nezlomnosť starého otca ho inšpirovali, aby sa pokúšal pomáhať utečencom. Aj vďaka minulosti svojej rodiny totiž považuje za dôležitú solidaritu s ľuďmi, ktorí utiekli z oblastí, kde prebiehajú boje. "V súčasnosti potrebujú našu podporu viac ako kedykoľvek predtým," dodáva.



"Nikto si nevyberie, že sa stane utečencom. Všetci si však môžeme vybrať, ako budeme reagovať na ľudí, ktorí potrebujú útočisko a ktorých životy od neho závisia," povedal James.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) minulý týždeň informoval, že počet nútene vysídlených osôb sa koncom vlaňajšieho roka vyšplhal na rekordných 117,3 milióna a ak nedôjde ku globálnym politickým zmenám, mohlo by toto číslo ešte rásť.