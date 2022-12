Britský historik: Vojna na Ukrajine sa do pol roka skončí

Berlín 30. decembra (TASR) — Ruská invázia na Ukrajinu by sa do budúceho leta mohla skončiť, domnieva sa britský historik Ian Kershaw. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Na jar uvidíme, či sú Ukrajinci s podporou Západu pripravení na novú ofenzívu, ktorou by mohli útočníkov zatlačiť späť. Ak to bude ten prípad, tak by sme na jar alebo v lete mohli byť na ceste k riešeniu," povedal 79-ročný Kershaw v rozhovore pre piatkové internetové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung.



Súčasnú opotrebovávaciu vojnu podľa neho " ťažko znášajú obe strany". "Preto sa domnievam, že vojna sa do pol roka skončí," konštatoval britský historik.



Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa Kershawa dostal do pozície, ktorú nikdy nepredvídal. "Teraz je vo vojne, ktorú nemôže vyhrať a ktorá je veľmi nákladná a škodlivá," podotkol.



Kershaw tvrdí, že treba počkať, v akom stave budú ozbrojené sily na oboch stranách na konci tejto zimy. "Pre Ukrajinu to bude veľmi ťažká zima, ale samozrejme aj pre mnohých Rusov," povedal.



Vojna proti susednej krajine má aj pre Moskvu dlhodobé dôsledky, uviedol Kershaw. "Rusko je teraz izolované, aspoň v Európe. V tomto zmysle bolo rozhodnutie o invázii na Ukrajinu drahým rozhodnutím. Zmení Európu — ako presne, zatiaľ nemožno predvídať," uzatvoril britský historik.