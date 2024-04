Britský inšpektor väzníc kritizuje zadržiavanie migrantov na letiskách

Londýn 30. apríla (TASR) - Britský hlavný inšpektor väzníc Charlie Taylor v pondelok skritizoval neprijateľné podmienky zadržiavania migrantov na letisku neďaleko Londýna, píše TASR podľa informácií agentúry AFP.



"Luton (letisko) jednoducho nedokázal zvládnuť požiadavky, ktoré naň boli kladené," napísal Taylor v správe. Dodal, že ho znepokojilo zistenie, že deti boli v preplnených zadržiavacích miestnostiach s dospelými, ktorí neboli ich príbuzní.



Na väčšine britských letísk sa nachádzajú záchytné centrá, v ktorých sú krátkodobo zadržiavaní migranti po prílete alebo ak boli presunutí z iných centier. Od júna do novembra 2023 v nich bolo viac ako 17.400 migrantov.



Do centra na letisku Luton severne od Londýna bolo v tomto období poslaných takmer 3.000 ľudí, čo bolo najviac v Anglicku a Walese. Hoci tam majú zostať len niekoľko hodín, Taylor uviedol, že vyše štvrtina z nich strávila v Lutone viac ako 12 hodín. Takmer 600 vrátane šiestich detí tam bolo viac ako 24 hodín.



Hovorkyňa ministerstva vnútra v reakcii uviedla, že ministerstvo pracuje na tom, aby zaistenie v záchytných zariadeniach trvalo čo najkratší čas. Uviedla, že osoby sú v bezpečných a dôstojných podmienkach.



Konzervatívna vláda premiéra Rishiho Sunaka si stanovila boj proti nelegálnej migrácii za jednu z priorít a prisľúbila zvýšiť počet vyhostení migrantov. Minulý týždeň parlament odhlasoval kontroverzný zákon, ktorý umožňuje posielať nelegálnych migrantov do Rwandy.



Hlavný inšpektor Charlie Taylor je priamo podriadený ministrom, ale pôsobí nezávisle od vlády a útvarov, ktoré kontroluje. Je povinný podávať správy o podmienkach a zaobchádzaní s osobami vo väzniciach, zariadeniach pre mladistvých páchateľov, zabezpečených výcvikových strediskách, zariadeniach na zadržiavanie imigrantov, súdnych väzbách, colných väzbách a vojenských väzbách v Anglicku a Walese.