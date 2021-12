Britský inštitút predstavil návrh lietadla na tekutý vodík

Londýn 7. decembra (TASR) – V rámci projektu FlyZero britského Aerospace Technology Institute (ATI) je vyvíjané lietadlo na vodíkový pohon, informovala verejnoprávna stanica BBC.



Stroj, na ktorého vývoj vyčlenila britská vláda sumu 15 miliónov libier (17,6 milióna eur), má prepraviť 279 cestujúcich "rovnakou rýchlosťou a pohodlím ako dnešné lietadlá", priblížil ATI.



Projekt FlyZero bol spustený vlani v júli a podieľajú sa na ňom odborníci na letectvo z celej Británie. Jeho cieľom je posúdiť technickú a obchodnú životaschopnosť bezuhlíkových lietadiel.



Výskumníci dúfajú, že lietadlo bude schopné doletieť z Londýna do San Francisca bez potreby medzipristátia alebo z Londýna na Nový Zéland s jedinou zastávkou.



Tekutý vodík podľa AIT obsahuje trikrát viac energie ako rovnaké množstvo kerozínu a jeho spaľovaním sa neuvoľňujú žiadne skleníkové plyny, iba voda.



Podľa návrhu bude tekutý vodík umiestnený v kryogénnych nádržiach pri teplote -250 stupňov Celzia v zadnej časti trupu, ako aj v dvoch menších nádržiach pozdĺž prednej časti, aby bola váha rovnomerne rozložená.



Návrhy lietadla boli zverejnené pred štvrtým zasadnutím rady Jet Zero, na ktorom sa britskí ministri a poprední predstavitelia leteckých spoločností pokúsia nájsť cestu k zníženiu emisií v tomto sektore dopravy.



"Spoluprácou s priemyslom ukazujeme, že skutočne bezuhlíkové letectvo je možné, pričom favoritom na nahradenie fosílnych palív je vodík," povedal britský minister hospodárstva Kwasi Kwarteng. "Udržateľné palivá umožnia ľuďom cestovať tak ako doteraz, avšak spôsobom, ktorý neškodí planéte," dodal.



Spaľovanie tekutého vodíka síce životné prostredie neznečisťuje, to však neznamená, že toto palivo je v súčasnosti úplne ekologické. Podľa amerického ministerstva energetiky sa 95 percent všetkého čistého vodíka vyrobí s použitím fosílnych palív. Existujú však aj výrobné postupy využívajúce elektrinu, ktorá môže pochádzať aj obnoviteľných zdrojov.