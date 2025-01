Britský komik Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, má 70 rokov

Consett /Bratislava 5. januára (TASR) - Je známy najmä ako predstaviteľ fiktívnej postavy Mr. Beana, pomäteného, dobráckeho popletenca, ktorý je charakteristický svojím typickým, originálnym riešením bežných situácií. Nemenej populárny je tiež ako agent Johnny English. Predovšetkým tieto dve postavy preslávili na celom svete britského herca a komika Rowana Atkinsona. Jedna z najzábavnejších a najvplyvnejších osobností britského filmového umenia bude mať v pondelok 6. januára 70 rokov.



Rowan Sebastian Atkinson sa narodil 6. januára 1955 v meste Consett, ležiacom na severovýchode Anglicka, ako najmladší zo štyroch súrodencov. Už od detstva sa u neho prejavoval talent, vďaka ktorému zabával a rozosmieval ľudí. Napriek tomu nerozmýšľal o tom, že by sa vydal cestou profesionálneho komika.



Po skončení štúdií sa začal venovať písaniu krátkych scenárov prevažne komediálneho charakteru. V roku 1979 sa ako herec a scenárista podieľal na televíznom seriáli pre BBC Not the Nine O'Clock News (Žiadne správy o deviatej). Seriál sa stal jedným z najobľúbenejších programov roka a Rowan Atkinson zaň získal ocenenie British Academy Award.



Od tej doby bol o britského komika veľký záujem. Popularitu mu vyniesli výborné výkony na divadelných doskách a tiež divácky úspešný komediálny seriál The Black Adder (Čierna zmija, 1983) a jeho pokračovania Blackadder II (1986), Blackadder the Third (1987) a Blackadder Goes Forth (1989).



Na filmovom plátne debutoval Rowan Atkinson v roku 1983 po boku takých hviezd ako Sean Connery a Kim Basingerová v bondovke Nikdy nehovor nikdy. Vďaka komediálnemu talentu a nenapodobiteľnej mimike bol Rowan Atkinson obsadený do svojej najznámejšej úlohy - detinského smoliara Mr. Beana v rovnomennom seriáli (Mr. Bean, 1990 - 1995). Bláznivá postavička, ktorá skazí čo môže, rozosmiala a rozosmieva milióny ľudí na celom svete. V dodnes reprízovanom televíznom seriáli do istej miery oprášil zašlú slávu nemej grotesky a stal sa celosvetovo známym komikom.



"Hrať človeka, ktorý nemá žiadne spôsoby a je úplne egoistický, to je rozhodne zábavné," povedal o postave Mr. Beana jej predstaviteľ Rowan Atkinson. Neskôr pribudli úspešné celovečerné filmy Bean: Najväčšia filmová katastrofa (1997) a Prázdniny Mr. Beana (2007).



Po niekoľkých rokoch strávených najmä nakrúcaním krátkych filmov a seriálov si zahral napríklad vo filme Čarodejnice (1990), Horúce strely 2 (1993), Štyri svadby a jeden pohreb (1994), Bestián: Dopredu, späť iba krok! (Blackadder: Back and Forth, 1999) alebo Miliónové preteky (2001).



Ako agent Johnny English sa predstavil v paródii na agenta 007 Jamesa Bonda v troch špionážnych akčných komédiách Johnny English (2003), Johnny English sa vracia (2011) a Johnny English znovu zasahuje (2018).



Dosiaľ posledným filmovým počinom Rowana Atkinsona, koníčkom ktorého sú rýchle a drahé autá, bolo účinkovanie v rodinnom fantasy muzikáli Wonka, ktorý sa dostal do kín v decembri 2023.



V rokoch 1990 - 2015 bol ženatý s vizážistkou Sunetrou Sastryovou, s ktorou má dve deti. Od roku 2014 je jeho partnerkou herečka a komička Louise Fordová - spolu majú jedno dieťa.



V roku 2013 udelila britská kráľovná Alžbeta II. populárnemu hercovi a komikovi Rowanovi Atkinsonovi vyznamenanie Rad britského impéria CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire).







