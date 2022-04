Britský poslanec údajne počas zasadnutia sledoval pornografický film

Londýn 27. apríla (TASR) - Britská Konzervatívna strana vyšetruje tvrdenia, na základe ktorých jeden z jej poslancov na zasadnutí parlamentu sledoval na svojom mobilnom telefóne film s pornografickým obsahom. TASR o tom informuje na základe správy z webovej stránky stanice BBC.



Meno tohto poslanca nebolo zverejnené a nie je známe ani to, či je členom vlády. Na túto skutočnosť v utorok upozornila štátna tajomníčka, vedľa ktorej tento poslanec sedel, píše BBC.



Prípadom sa bude zaoberať Chris Heaton-Harris, ktorý má na starosti dodržiavanie pravidiel a disciplíny vo vnútri konzervatívcov, píše BBC s odvolaním sa na hovorcu Heatona-Harrisa.



Štátna tajomníčka správanie vyšetrovaného poslanca označila za "úplne neprijateľné". Za "neprijateľné na akomkoľvek pracovisku" to vo vysielaní BBC označil aj konzervatívny poslanec Brendan Clarke-Smith.



Opozičná Labouristická strana uviedla, že sledovanie pornografie v Dolnej snemovni britského parlamentu je priestupok, za ktorý by mal byť poslanec vyhodený.