Karol III.: COP28 musí byť zlomový bod v boji proti klimatickej kríze

Dubaj 1. decembra (TASR) - Klimatická konferencia COP28 musí byť zlomový bodom v boji proti klimatickej kríze, vyhlásil v piatok v Dubaji britský kráľ Karol III. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Celým srdcom sa modlím za to, aby bola COP28 ďalším zlomovým bodom smerom ku skutočným transformačným krokom," uviedol Karol v príhovore.



"Zem nepatrí nám, my patríme Zemi," upozornil. Karol ako prvý zo svetových lídrov predniesol na konferencii svoj príhovor.



Každoročná klimatická konferencia COP28 sa začala v Dubaji vo štvrtok a vzhľadom na približne 80.000 registrovaných účastníkov sa stala oficiálne najväčším klimatickým summitom OSN.



Ihneď na začiatku konferencie sa podarilo dosiahnuť istý úspech, keď zúčastnené krajiny súhlasili so spustením fondu na krytie strát a škôd pre najzraniteľnejšie krajiny postihnuté prírodnými katastrofami, píše AFP.



Delegátov čakajú dva týždne ťažkých rokovaní o rôznych záležitostiam, ktoré dlhodobo sťažujú diskusie o klíme, napríklad o budúcom používaní fosílnych palív.



V piatok a sobotu prednesie svoje príhovory na COP28 vyše 140 kráľov, prezidentov či premiérov z celého sveta.



Okrem klimatickej krízy bude témou rokovaní aj vojna Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v pásme Gazy. Iránska delegácie v piatok opustila rokovania na znak nesúhlasu s prítomnosťou izraelských predstaviteľov len niekoľko hodín po obnovení bojov v Pásme Gazy.