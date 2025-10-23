< sekcia Zahraničie
Britský kráľ Karol III. a Kamila pricestovali do Ríma
Rím 23. októbra (TASR) - Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila v stredu večer pricestovali do Ríma. Vo štvrtok začnú návštevu Vatikánu, kde sa prvýkrát stretnú s pápežom Levom XIV., informuje TASR podľa správy agentúry ANSA.
Kráľ Karol bude prvým britským monarchom za uplynulých 500 rokov, ktorý sa na verejnosti pomodlí spolu s pápežom. V marci sa kráľovský pár stretol s predchodcom Leva XIV. pápežom Františkom súkromne kvôli jeho zdravotným problémom.
Kráľ pricestuje vo štvrtok o 10.45 h na Nádvorie sv. Damaza vo Vatikáne a o 11.00 h sa začne audiencia u pápeža. Následne sa zúčastní na bohoslužbe v Sixtínskej kaplnke, ktorá bude zameraná na úsilie najvyšších predstaviteľov anglikánskej a katolíckej cirkvi v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.
Popoludní bude program kráľovského páru pokračovať v Bazilike Svätého Pavla za hradbami. Kráľ navštívi bohoslovecký seminár, kde študujú aj budúci kňazi z britského Spoločenstva národov. Pre kráľovnú je pripravené stretnutie s rehoľníčkami, ktoré sa venujú vzdelávaniu dievčat, pomáhajú v boji proti sexuálnemu násiliu, obchodovaniu s ľuďmi a zlepšujú prístup k zdravotnej starostlivosti.
Podľa vyhlásenia Buckinghamského paláca bude návšteva predstavovať významný moment vo vzťahoch medzi katolíckou a anglikánskou cirkvou a bude odrážať tému Jubilejného roka – vydať sa na spoločnú cestu ako „pútnici nádeje“.
Britský panovník je hlavou anglikánskej cirkvi, ktorá vznikla v roku 1534, keď pápež Klement VII. odmietol povoliť rozvod anglického kráľa Henricha VIII. s jeho prvou ženou Katarínou Aragónskou.
