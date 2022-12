Britský kráľ Karol III. absolvuje oficiálne oslavy narodenín 17. júna

Londýn 22. decembra (TASR) - Nový britský kráľ Karol III. absolvuje 17. júna 2023 prvé oficiálne oslavy svojich narodenín, ktorých súčasťou bude aj tradičná vojenská prehliadka Trooping the Colour v centre Londýna. Oznámil to v noci na štvrtok Buckinghamský palác.



Britskí panovníci v súlade s dlhoročnou tradíciou oslavujú svoje narodeniny dvakrát - raz súkromne v deň svojich skutočných narodenín, čo je v prípade Karola 14. novembra, a druhýkrát na oficiálnej verejnej ceremónii v júni, keď je v Británii väčšia pravdepodobnosť priaznivého počasia.



Súčasťou tejto ceremónie býva vojenská prehliadka Trooping the Colour, ktorá sa pri príležitosti osláv narodenín britského panovníka koná už vyše 260 rokov.



Vojenskej prehliadky na počesť Karolových narodenín sa zúčastní vyše 1400 vojakov, 200 koní a 400 hudobníkov. Zavŕšia ju prelety lietadiel britského letectva, ktoré budú Karol a ďalší členovia kráľovskej rodiny sledovať z balkóna Buckinghamského paláca.



Oslavy sa uskutočnia niekoľko týždňov po kráľovej korunovácii, ktorá je naplánovaná na 6. mája. Karol (74) sa stal britským panovník v septembri, keď zomrela jeho matka kráľovná Alžbeta II.