< sekcia Zahraničie
Britský kráľ Karol III. na budúci týždeň navštívi Vatikán
Táto štátna návšteva Svätej stolice v dňoch 22. a 23. októbra bude prvým stretnutím kráľovského páru s Levom XIV. od jeho zvolenia do úradu v máji tohto roka.
Autor TASR
Londýn 17. októbra (TASR) - Buckinghamský palác v piatok oznámil, že britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila uskutočnia na budúci týždeň historickú štátnu návštevu Vatikánu, počas ktorej sa prvýkrát stretnú s pápežom Levom XIV., informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Táto štátna návšteva Svätej stolice v dňoch 22. a 23. októbra bude prvým stretnutím kráľovského páru s Levom XIV. od jeho zvolenia do úradu v máji tohto roka. Uskutoční sa približne šesť mesiacov po tom, čo sa kráľovský pár v súkromí stretol s pápežom Františkom. Táto schôdzka sa uskutočnila krátko pred jeho smrťou - František zomrel 21. apríla po 12 rokoch pontifikátu.
Súčasťou programu kráľovskej návštevy bude 23. októbra aj spoločná účasť na bohoslužbe v Sixtínskej kaplnke, ktorá bude zameraná na úsilie vodcov anglikánskej a katolíckej cirkvi v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.
Kráľ okrem toho navštívi bohoslovecký seminár, kde študujú aj budúci kňazi z britského Spoločenstva národov. Pre kráľovnú je pripravené stretnutie s rehoľníčkami venujúcimi sa vzdelávacím programom pre dievčatá, ktoré pomáhajú v boji proti sexuálnemu násiliu, obchodovaniu s ľuďmi a obmedzenému prístupu k zdravotnej starostlivosti.
Podľa vyhlásenia Buckinghamského paláca bude návšteva predstavovať významný moment vo vzťahoch medzi katolíckou a anglikánskou cirkvou a bude odrážať tému Jubilejného roka – vydať sa na spoločnú cestu ako „pútnici nádeje“.
AFP pripomenula, že britský panovník je hlavou anglikánskej cirkvi, ktorá vznikla v 16. storočí za vlády Henricha VIII., keď sa Anglicko odtrhlo od katolíckej cirkvi po tom, ako pápež odmietol anulovať jeho manželstvo s Katarínou Aragónskou.
Tento rozkol viedol k stáročiam napätia, no v moderných časoch sú vzťahy medzi oboma cirkvami priateľské.
Kráľ Karol, ktorý má 76 rokov a momentálne podstupuje liečbu bližšie nešpecifikovanej rakoviny, navštívil Vatikán už päťkrát - ešte ako princ z Walesu a stretol sa s tromi pápežmi.
Táto štátna návšteva Svätej stolice v dňoch 22. a 23. októbra bude prvým stretnutím kráľovského páru s Levom XIV. od jeho zvolenia do úradu v máji tohto roka. Uskutoční sa približne šesť mesiacov po tom, čo sa kráľovský pár v súkromí stretol s pápežom Františkom. Táto schôdzka sa uskutočnila krátko pred jeho smrťou - František zomrel 21. apríla po 12 rokoch pontifikátu.
Súčasťou programu kráľovskej návštevy bude 23. októbra aj spoločná účasť na bohoslužbe v Sixtínskej kaplnke, ktorá bude zameraná na úsilie vodcov anglikánskej a katolíckej cirkvi v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.
Kráľ okrem toho navštívi bohoslovecký seminár, kde študujú aj budúci kňazi z britského Spoločenstva národov. Pre kráľovnú je pripravené stretnutie s rehoľníčkami venujúcimi sa vzdelávacím programom pre dievčatá, ktoré pomáhajú v boji proti sexuálnemu násiliu, obchodovaniu s ľuďmi a obmedzenému prístupu k zdravotnej starostlivosti.
Podľa vyhlásenia Buckinghamského paláca bude návšteva predstavovať významný moment vo vzťahoch medzi katolíckou a anglikánskou cirkvou a bude odrážať tému Jubilejného roka – vydať sa na spoločnú cestu ako „pútnici nádeje“.
AFP pripomenula, že britský panovník je hlavou anglikánskej cirkvi, ktorá vznikla v 16. storočí za vlády Henricha VIII., keď sa Anglicko odtrhlo od katolíckej cirkvi po tom, ako pápež odmietol anulovať jeho manželstvo s Katarínou Aragónskou.
Tento rozkol viedol k stáročiam napätia, no v moderných časoch sú vzťahy medzi oboma cirkvami priateľské.
Kráľ Karol, ktorý má 76 rokov a momentálne podstupuje liečbu bližšie nešpecifikovanej rakoviny, navštívil Vatikán už päťkrát - ešte ako princ z Walesu a stretol sa s tromi pápežmi.