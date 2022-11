Britský kráľ Karol III. otvoril centrum pre ukrajinských utečencov

Londýn 30. novembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. otvoril v stredu v Londýne prijímacie centrum pre ukrajinských utečencov, ktoré si následne prezrel spoločne s prvou dámou Ukrajiny Olenou Zelenskou. Informuje o tom spravodajská stanica Sky News.



Centrum sa nachádza pri ukrajinskej gréckokatolíckej Katedrále Svätej rodiny v Londýne, ktorú zmienená dvojica taktiež navštívila. Kráľovi a ukrajinskej prvej dáme v rámci prehliadky prijímacieho centra predviedli niektoré zo služieb, ktoré toto zariadenie ponúka, ako napríklad klub konverzácie v angličtine, kurz arteterapie a klub pre matky s batoľatami.



Karol zaželal prítomným po ukrajinsky veselé Vianoce. Zároveň dostal špeciálny darček. Biskup Kenneth Nowakowski mu odovzdal zarámovanú fotografiu, ktorá zachytáva britského panovníka pri tom, ako v roku 1981 tancuje so skupinou ukrajinských folkloristov tradičný ukrajinský tanec hopak. Karol na dar reagoval so smiechom.



Fotografia bola "vyhotovená, keď ste v (anglickom meste) Derby navštívili ukrajinskú komunitu," povedal Nowakowski. "Musím povedať, že toto je jedna z našich najcennejších fotografií, ktorú máme v celej ukrajinskej diaspóre, a bol by som rád, keby ste ju mali," dodal.